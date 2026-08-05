تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه نهاد داوری در میان فعالان اقتصادی و شهروندان
در نشست مشترک کانون وکلای دادگستری مرکز و مراکز داوری اتاقهای بازرگانی ایران و تهران بر ضرورت تقویت جایگاه نهاد داوری و گسترش فرهنگ استفاده از آن در میان فعالان اقتصادی و شهروندان تاکید شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، با هدف بررسی زمینههای همکاری مشترک و توسعه نهاد داوری، در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست، محمد شاهمحمدی، کارن روحانی، سیامک پاکباز و میثم شفیعی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و لعیا جنیدی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، سپیده راضی و امینزاده از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و همچنین، حمیدرضا علومی یزدی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و مهدی حاجیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری حضور داشتند.
در این دیدار، طرفین با تأکید بر نقش مؤثر داوری در حلوفصل اختلافات، کاهش حجم پروندههای ورودی به محاکم قضایی و تسریع در رسیدگی به دعاوی، بر ضرورت تقویت جایگاه نهاد داوری و گسترش فرهنگ استفاده از آن در میان فعالان اقتصادی، شهروندان و وکلای دادگستری تأکید کردند.
همچنین در این جلسه بر توسعه تعاملات علمی، آموزشی و اجرایی میان کانون وکلای دادگستری مرکز و مراکز داوری اتاقهای بازرگانی ایران و تهران بهمنظور ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه داوری تأکید شد.
در پایان، مقرر شد محورهای همکاری مشترک در قالب تفاهمنامهای جامع تدوین و پس از نهایی شدن، به امضای طرفین برسد تا زمینه اجرای برنامههای مشترک در حوزه آموزش، پژوهش، ترویج و توسعه داوری فراهم شود.