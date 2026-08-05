کاهش مشکلات سفرهای خارجی با افزایش مدت اعتبار گذرنامه به ۱۰ سال

محمد بیات با اشاره به بررسی لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اعتبار پنج‌ساله گذرنامه برای بسیاری از متقاضیان سفر به خارج از کشور مشکل ایجاد کرده بود از طرفی نیز در بسیاری از کشورها برای صدور ویزا، شرط داشتن حداقل دو سال اعتبار در گذرنامه را مطالبه می‌کنند و اعتبار پنج‌ساله در مواردی برای مردم مشکل‌ساز شده بود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مشخص شد بسیاری از کشورها به همین دلیل اعتبار گذرنامه‌های خود را به ۱۰ سال افزایش داده‌اند و دولت نیز همین پیشنهاد را در لایحه ارائه کرده بود که مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی تاکید کرد: افزایش اعتبار گذرنامه موجب افزایش هزینه برای مردم نخواهد شد، از طرفی برخی تصور می‌کنند با افزایش مدت اعتبار، درآمد دولت کاهش می‌یابد، در حالی که دولت از محل صدور گذرنامه سودی کسب نمی‌کند.

نماینده مردم خمین در مجلس اضافه کرد: با توجه به پرداخت یارانه توسط دولت برای چاپ گذرنامه، افزایش اعتبار گذرنامه به مدت ۱۰ سال، نه موجب افزایش هزینه مردم می‌شود و نه درآمدی را از دولت کاهش می‌دهد.

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