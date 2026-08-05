به گزارش ایلنا، حاکم ممکان، با انتقاد از گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار کرد: فلسفه وجودی بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع مالی برای حمایت از تولید، اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای ایفای این نقش، منابع خود را صرف خرید شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های غیرمولد کرده‌اند.

وی افزود: زمانی که منابع بانکی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه هدایت می‌شود، بخش تولید با کمبود نقدینگی و دشواری در دریافت تسهیلات مواجه خواهد شد. این مسئله علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، روند رشد تولید را نیز با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها موجب حبس منابع مالی در دارایی‌های غیرمولد شده و در نهایت زمینه‌ساز افزایش تورم و کاهش رونق اقتصادی می‌شود. اگر بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بازگردند، بخش مهمی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید با اجرای دقیق قوانین، بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج کرده و زمینه هدایت منابع مالی به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کنند. بدون اصلاح عملکرد شبکه بانکی، دستیابی به اهدافی همچون مهار تورم، رشد اقتصادی و افزایش تولید با دشواری همراه خواهد بود.

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