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مشکلات خریداران شرکت «فردا موتور» در کارگروه حقوق عامه دادسرای مرکز لرستان بررسی شد

مشکلات خریداران شرکت «فردا موتور» در کارگروه حقوق عامه دادسرای مرکز لرستان بررسی شد
کد خبر : 1822504
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در چهارمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، مشکلات خریداران خودرو از شرکت «فردا موتور» بررسی و این شرکت ملزم شد تا حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، تمامی تعهدات خود را ایفا کند.

به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با محوریت صیانت از حقوق شهروندان و رسیدگی به مشکلات مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.

در این نشست که به بررسی چالش‌ها و نارضایتی‌های خریداران خودرو از شرکت «فردا موتور» اختصاص داشت، اعضای کارگروه پس از استماع گزارش‌ها و بررسی ابعاد موضوع، تصمیماتی برای احقاق حقوق متقاضیان اتخاذ کردند.

بر اساس مصوبات این جلسه، شرکت مذکور موظف است با نظارت دقیق اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، فرآیند تحویل خودرو‌ها را بر اساس اولویت تاریخ ثبت‌نامِ متقاضیان در دستور کار قرار دهد.

طبق مهلت تعیین شده توسط کارگروه نظارت بر حقوق عامه، شرکت فردا موتور مکلف است حداکثر تا دی ماه سال جاری نسبت به انجام کلیه تعهدات خود و تحویل خودرو به تمامی ثبت‌نام‌کنندگان اقدام کند.

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