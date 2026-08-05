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پلمب ۴ بنگاه معاملات ملکی متخلف در دورود

پلمب ۴ بنگاه معاملات ملکی متخلف در دورود
کد خبر : 1822488
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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود دورود استان لرستان از تداوم طرح ساماندهی بازار اجاره‌بها و پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و با هدف نظارت دقیق بر بازار مسکن و کنترل اجاره‌بها، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود از پلمب چهار بنگاه معاملات ملکی به دلیل تخلفات صنفی خبر داد.

مسلم الماسی؛ با اشاره به اهمیت ساماندهی بازار مسکن، اظهار داشت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تخلفات، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک به صورت مستمر و با همکاری دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان افزود: هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی از قبیل انعقاد قرارداد‌های غیرمجاز، عدم رعایت مقررات صنفی و سرپیچی از دستورالعمل‌های ابلاغی، با واکنش قانونی دستگاه قضا مواجه خواهد شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم، نقش کلیدی در کنترل بازار اجاره‌بها و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی دارد.

دادستان دورود در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح، نظارت بر بازار مسکن با جدیت دنبال شده است و انتظار می‌رود تمامی مشاوران املاک ضمن رعایت دقیق قوانین، در راستای حفظ نظم و آرامش بازار با دستگاه‌های نظارتی همکاری لازم را داشته باشند.

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