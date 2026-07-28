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کیفرخواست یکی از مدیران شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر مریوان صادر شد

کیفرخواست یکی از مدیران شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر مریوان صادر شد
کد خبر : 1819498
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رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان و صدور کیفرخواست برای ۴ نفر از متهمین به اتهامات متعدد خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسینی بیان کرد: با صدور دستورات قضایی، در پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان پس از انجام تحقیقات قضایی و حضور میدانی بازپرس رسیدگی کننده پرونده و همچنین اقدامات کارشناسی پلیس اطلاعات شهرستان در کمتر از ۲ ماه برای یکی از مدیران شهرداری مریوان و یکی از اعضای شورای شهر و دو نفر دیگر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر و سپس پرونده با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی افزود:اتهامات متهمین مواردی از قبیل تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد:به تمامی روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تابعه دستور داده شده تا در پرونده‌های مربوط به فساد مالی، ضمن برخورد قاطع در اسرع وقت و با لحاظ اتقان آرا و دقت، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام شود.

 

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