وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ رمضان، از همان ابتدای وقوع حوادث، بنا بر مأموریت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور محترم، مسئولیت مستندسازی ابعاد حقوقی جنگ را بر عهده گرفت. در همین راستا، ستادی با مشارکت دستگاه‌های مختلف تشکیل شد تا فرآیند مستندسازی به‌صورت تخصصی و دقیق انجام شود، اما این کار از نظر فنی نیز بسیار دشوار بود؛ زیرا مستندات مربوط به خسارات باید مطابق با شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای رسیدگی در محاکم بین‌المللی تنظیم می‌شد تا قابلیت استناد در مجامع جهانی را داشته باشد. در داخل کشور نیز لازم بود ضوابط مربوط به ثبت دعاوی، صدور احکام و رسیدگی به پرونده‌ها رعایت شود که خوشبختانه این اقدامات به‌خوبی انجام گرفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در مورد جنگ رمضان نیز مراحل نهایی مستندسازی و تکمیل پرونده در حال انجام است تا شکایت رسمی در همان دیوان ثبت شود و همچنین، اقامه دعوا و ثبت شکایت در سایر مراجع و محاکم بین‌المللی نیز با در نظر گرفتن همه ملاحظات و پیچیدگی‌های حقوقی، در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، کمیته حقوقی و با هماهنگی وزارت امور خارجه در دست پیگیری است. اقدامات ارزشمند تبیینی که جمعیت هلال‌احمر انجام داده است، بسیار مهم و راهگشا است و استمرار این همکاری می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف حقوقی‌مان یاری کند.

وی افزود: البته همه ما می‌دانیم که نظام حقوق بین‌الملل و بسیاری از مجامع حقوقی جهانی همچنان تحت سلطه و فشار قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، قرار دارند و به همین دلیل، واکنش‌ها و اقدامات لازم، آن‌گونه که شایسته بود، صورت نگرفت. جنایت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این دو جنگ مرتکب شدند، اگر حمایت و نفوذ آنان بر نهادهای بین‌المللی وجود نداشت، بی‌تردید با واکنش‌های گسترده‌تر و اقدامات عملی جدی‌تری مواجه می‌شد. رهبر شهید عزیزمان در جریان جنگ 12 روزه تأکید فرمودند که نباید صرفاً به آثار فوری این پیگیری‌ها توجه کرد؛ زیرا رسیدگی‌های حقوقی بین‌المللی فرآیندی طولانی دارد.

وی تصریح کرد: حتی اگر این مسیر بیست سال نیز به طول بینجامد، باید آن را ادامه داد. بر همین اساس، از این پس پیگیری حقوقی و راه‌اندازی یک کارزار حقوقی بین‌المللی باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و دنبال شود؛ چراکه تفاهم، توافق و حل‌وفصل مسائل از مسیر دیپلماسی، موضوعی مستقل است اما احقاق حقوق ملت ایران و مطالبه خسارات واردشده نیز حقی مسلم است که نباید از آن غفلت شود.

حجت‌الاسلام انصاری با تأکید بر اینکه خسارات انسانی و معنوی قابل جبران نیست، تصریح کرد: خسارت‌های گسترده‌ای که به زیرساخت‌های کشور، اموال عمومی و خصوصی و شهروندان ایرانی وارد شده است، باید از مسیرهای حقوقی مورد مطالبه قرار گیرد و حقوق مسلم ملت ایران استیفا شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنگ، به باور من، در کنار سایر دستاوردها، کنار رفتن پرده از چهره مدعیان حقوق بشر بود؛ کسانی که سال‌ها با ظاهری فریبنده و با تکیه بر سازمان‌های بین‌المللی، از سازمان ملل گرفته تا سایر نهادها، خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کردند و دیگر کشورها را مورد بازخواست قرار می‌دادند.

وی اضافه کرد: در این جنگ، چهره واقعی آنها آشکار شد و ماهیت حقیقی حقوق بشر غربی و آمریکایی برای همگان نمایان گردید؛ حقوق بشری که هنگام تعارض با منافع قدرت‌های بزرگ، چشم خود را بر بمباران مدارس، شهادت ده‌ها کودک بی‌گناه و سایر جنایت‌های آشکار می‌بندد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که این جنگ در عرصه بین‌المللی بر جای گذاشت، تضعیف و تخریب نظام حقوق بین‌الملل بود و جای آن دارد که درباره این موضوع به‌صورت جدی پژوهش شود؛ اینکه سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی دقیقاً برای چه هدفی تأسیس شده‌اند و فلسفه وجودی آنها چیست؟ خوشبختانه امروز مستندسازی جنایت‌های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار آسان‌تر از گذشته شده است؛ زیرا آنان با نهایت وقاحت، پیش از ارتکاب جنایت، آن را آشکارا اعلام می‌کردند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: جای شگفتی دارد که چگونه جامعه آمریکا چنین رفتارهایی را از سوی دولت خود می‌پذیرد. آسیبی که این اقدامات به حیثیت آمریکا و آنچه خود «تمدن آمریکایی» می‌نامند وارد کرده، بسیار عمیق و جبران‌ناپذیر است. از سوی دیگر، این حوادث بار دیگر حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در بسیاری از مواضعی که طی سال‌های گذشته مطرح کرده بود، اثبات کرد؛ اینکه ساختارهایی که قدرت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده‌اند، بیش از هر چیز در خدمت تأمین منافع خودشان است و نه در خدمت عدالت و حقوق ملت‌ها. به هر ترتیب اینکه کشوری که از نگاه بسیاری در زمره کشورهای جهان سوم تلقی می‌شد، توانست در برابر دو قدرت بزرگ نظامی منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه آمریکا که از پیشرفته‌ترین تجهیزات و توان نظامی تاریخ معاصر برخوردار است، با اقتدار بایستد، اتفاقی کم‌نظیر در تاریخ به شمار می‌رود.

وی در تشریح عوامل پیروزی مردم ایران در جنگ اخیر عنوان کرد: این پیروزی چند مؤلفه اساسی داشت. نخستین و مهم‌ترین مؤلفه، ملت بزرگ ایران بود؛ ملتی انقلابی، بافرهنگ، دارای تمدنی ریشه‌دار، مقاوم و برخوردار از اراده‌ای استوار. مردم، با وجود همه گلایه‌ها، مشکلات اقتصادی، دشواری‌های معیشتی و نارضایتی‌هایی که در برخی حوزه‌ها وجود داشت، به محض آغاز این تجاوز، اختلاف‌نظرهای داخلی را کنار گذاشتند و میان مسائل روزمره و تکلیف ملی و تاریخی خود تفکیک قائل شدند. در حقیقت، این مردم بودند که کار را به سرانجام رساندند. وقتی از مردم سخن می‌گویم، منظور همه مردم ایران است؛ بدون هیچ‌گونه تمایز دینی، مذهبی، قومی، نژادی یا زبانی. همه با هویت واحد ایرانی، در کنار یکدیگر ایستادند؛ هویتی که ایرانی بودن، مایه افتخار آن است و برای مسلمانان، مسلمان بودن نیز افتخاری دیگر به شمار می‌رود. هم‌وطنان غیرمسلمان نیز با افتخار خود را عضو این خانواده بزرگ ایرانی دانستند و در کنار ملت ایستادند.

حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: در درجه دوم، نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند که حقیقتاً با شجاعت، ایثار و اقتدار خود، اعتباری ماندگار برای ایران و تاریخ این سرزمین آفریدند. تاریخ ایران جنگ‌های بسیاری را به خود دیده است، اما این نبرد از جهات گوناگون با همه آنها متفاوت بود و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر زورگویان، به یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های قدرت ملی تبدیل شد. عامل مهم دیگر، فرماندهی حکیمانه رهبر شهید عزیزمان در جنگ 12 روزه بود. تنها ساعاتی پس از آغاز تجاوز دشمن، با وجود ضایعه بزرگ شهادت فرماندهان، ایشان با سرعت جانشینان آنان را منصوب کردند و فرماندهی میدانی را با اقتدار در دست گرفتند. این مدیریت هوشمندانه تا پایان جنگ ادامه یافت و کارآمدی ساختار نظام جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را به‌خوبی به نمایش گذاشت.

وی افزود: تعیین سریع رهبر بزرگوار انقلاب در شرایطی بسیار دشوار، آن هم در حالی که دشمن مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور، از جمله ساختمان‌های مرتبط با مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای راهبردی را هدف قرار داده بود، نشان داد که ساختار مستحکم و سازمان‌یافته‌ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تدبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه)، طراحی شده است، از توان و کارآمدی بالایی برخوردار است. بی‌تردید، داغ‌ها سنگین و خسارت‌ها فراوان بود و ضربه‌های سختی بر کشور وارد شد؛ اما نظام باقی ماند، ساختارها استوار ماندند و کارآمدی خود را به اثبات رساندند. در کنار همه این عوامل، دولت به معنای عام کلمه، یعنی مجموعه قوای سه‌گانه و به‌ویژه قوه مجریه که پرچم‌دار ارائه خدمات به مردم بود، حقیقتاً عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت دولت در ایام جنگ رمضان گفت: رئیس‌جمهور محترم به‌طور مستمر از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مراکز امدادی، از جمله جمعیت هلال‌احمر، بازدید کردند. همچنین، با تقسیم کار مناسب و واگذاری اختیارات گسترده به استانداران، که از پیش نیز بخشی از آن پیش‌بینی شده بود، اعلام شد که هر استاندار در استان خود با اختیارات کامل، در حکم رئیس‌جمهور است. این تدبیر به‌خوبی پاسخ داد و دشمن که در پی فروپاشی نظام مدیریتی کشور بود، نه‌تنها به هدف خود نرسید، بلکه انسجام مدیریتی کشور بیش از گذشته تقویت شد. هر یک از وزارتخانه‌ها، به‌معنای واقعی کلمه، در خط مقدم یک نبرد تمام‌عیار قرار داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صحنه‌های ایثار و فداکاری کادر درمان، حقیقتاً ماندگار و الهام‌بخش بود. آن بانوی فداکاری که در میان صدای انفجارها، لرزش ساختمان و خطر دائمی حملات، تنها دغدغه‌اش نجات جان سه کودک بود و آنان را در آغوش مهر خود گرفت، تصویری آفرید که در حافظه تاریخ بشریت باقی خواهد ماند. ایران عزیز، در این روزهای سخت، تابلویی باشکوه از همبستگی، اتحاد، انسانیت و کرامت انسانی در برابر چهره زشت خشونت، جنایت، آدم‌کشی و قساوت به نمایش گذاشت؛ تصویری که بدون تردید در تاریخ ماندگار خواهد شد.