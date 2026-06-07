رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که باتوجه به صدمات دشمن به بخش‌هایی از انرژی بحث صرفه‌جویی در مصرف سوخت مطرح است و از مردم خواسته می‌شود که این کار را انجام دهند، اما سوال اینجاست چرا همیشه در بحث صرفه‌جویی نام مردم برده می‌شود آن هم هنگامی که خودروهای با مصرف سوخت بالا در کشور داریم و زیرساخت‌های ما هم در این زمینه‌ها دارای مشکل است؛ چگونه باید این صرفه جویی صورت گیرد، گفت: یکی از راهکارهای جبران ناترازی، صرفه‌جویی است. با توجه به شرایط جنگی که داشتیم و داریم و برخی از تأسیسات ما در بخش‌های مختلف آسیب دیده‌اند، اولویت نخست را صرفه‌جویی می‌دانم. به عبارت دیگر، باید مصرف را بهینه کنیم. به همین دلیل هم در برنامه توسعه هفتم، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی» را مصوب کردیم تا دولت آن را ایجاد کند که اکنون هم ایجاد شده است. یکی از وظایف این سازمان، پیگیری همین مسیرها و ارائه راهکارها به مردم و همه دستگاه‌ها ارائه دهد.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی فقط برای مردم نیست؛ صرفه‌جویی برای دستگاه‌های دولتی، برای صنعت، برای تولید و برای همه بخش‌های مختلف کشور است و همه موظف هستند این مسیر را طی کنند، عنوان کرد: اکنون شرکت توانیر و شرکت ملی گاز با تعدادی کاربر انرژی قرارداد بسته‌اند البته در زمستان هم شرکت ملی گاز این اقدام را انجام داد. به این صورت که برای خانه‌هایی که صرفه‌جویی می‌کنند؛ مثلاً بخاری گازی با بازدهی بالا دارند، پنجره مناسب دارند یا از سیستم حرارت مرکزی و شوفاژخانه استفاده می‌کنند، اقداماتی انجام می‌شود که منجر به صرفه‌جویی خواهد شد. در مقابل هم میزان صرفه‌جویی حاصل‌شده در سیستم بورس ثبت می‌شود و از آن محل، هزینه‌ها تأمین می‌شود و این اقدامات برای مردم به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد. شرکت توانیر هم همین کار را با کاربران انرژی در حوزه بهینه‌سازی کولرهای آبی انجام می‌دهد.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: البته اکنون تولید هم در حال انجام است. در بخش‌های مختلف، توانیر اقدامات متعددی انجام داده است. زمانی که امام شهید ما در قید حیات بودند، وزارت نیرو از طریق رئیس جمهور دستوری را از طریق رهبرر شهید دریافت کرد که حدود ۲.۵ دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه و تولید پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد که اکنون هم مشاهده می‌کنید اقدامات آن در حال انجام است.

وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که حتماً باید نوع نگاه ما در بخش مصرف تغییر کند. ما باید بپذیریم که وقتی می‌گوییم در ایام عید مصرف بنزین در برخی ایام به ۱۵۰ تا ۱۵۴ میلیون لیتر رسیده است یا در بعضی از مواقع تابستان بالای ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم، باید نگاه خود را اصلاح کنیم. در کنار آن، ما حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد حمل‌ونقل سبک را از طریق CNG تأمین می‌کنیم، اما باید حتما تنوع سوخت داشته باشیم. علاوه بر بنزین، باید از گاز طبیعی، LPG، خودروهای هیبریدی و برق هم استفاده شود. این تنوع سوخت می‌تواند در زمان بحران به ما کمک کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید در بخش تولید، به سمت تولید خودروهای هیبریدی و خودروهای کم‌مصرف حرکت کنیم، گفت: گام برداشتن به این سمت بسیار حائز اهمیت است. چراکه دشمن به برخی از تأسیسات ما صدمه زده و ما در تابستان و زمستان ناگزیر از مدیریت مصرف هستیم. البته نباید به مردم فشار وارد شود؛ مردم در حال صرفه‌جویی هستند، بنابراین باید اولا تنوع سوخت داشته باشیم و ثانیا در تولید خودروها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حداقل مصرف سوخت را داشته باشند. یا موتورهای پایه‌گازسوز و دوگانه‌سوز باید تولید بیشتری داشته باشند و حتی باید به سمت تولید خودروهای برقی حرکت کنیم.

وی در خصوص واردات خودرو گفت: اکنون هم در حوزه واردات خودرو اقدامات خوبی صورت گرفته است. در مناطق آزاد، خودروهای وارداتی با مصرف پایین در حال ورود هستند که می‌تواند کمک‌کننده باشد. تولیدکنندگان داخلی هم باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند با خودروهای کم‌مصرف رقابت کنند. شنیده‌ام که حتی تولید خودروهای برقی در داخل هم در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم این مسیر با جدیت دنبال شود.

این نماینده مجلس درخصوص جزئیات طرح تنگه هرمز که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و این‌که عوارض دریافت شده در حوزه انرژی نیز استفاده خواهد شد، بیان کرد: تنگه هرمز یک مجموعه استراتژیک و مرکز راهبردی حمل‌ونقل جهانی است. تا ۴۰ درصد انرژی دنیا در حوزه LPG، نفت، آمونیاک و بخش‌های مختلف از این مسیر تأمین می‌شود. اکنون هم یکی از مشکلات مهم دنیا به همین موضوع بازمی‌گردد که برای تأمین انرژی با مشکل رو به رو شده است.

وی ادامه داد: جزئیات آن باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود. در کمیسیون عمران و کمیسیون امنیت ملی این موضوع برنامه‌ریزی و جمع‌بندی شده است. برخی از نمایندگان هم طرح‌هایی ارائه کرده بودند که مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل مجلس است و باید در نخستین فرصت برای آن برنامه‌ریزی شود. بحث تنگه هرمز، چه در زمینه عوارض و چه در سایر حوزه‌ها، باید به قانون تبدیل شود. نمایندگان مجلس باید نظرات خود را ارائه دهند و اصلاحات لازم را انجام دهند.

سنگدوینی ادامه داد: تا آنجا که من خبر دارم کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون عمران روی این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌اند و تصمیمات و مصوبات خود را جمع‌بندی کرده‌اند تا ان‌شاءالله در اولین فرصت این موضوع به‌عنوان یک قانون راهبردی مطرح و تصویب شود. واقعا این قانونی است که می‌تواند برای کشور اهمیت فراوانی داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیش از این از ظرفیت تنگه هرمز استفاده نمی‌کردیم، اما اکنون به نظر من این موضوع در اولویت نخست کشور و از مطالبات مهم مردم قرار دارد. مردم همواره این گلایه را داشته‌اند که هر زمان کوچک‌ترین اتفاقی رخ می‌داد، آمریکا ما را تحریم می‌کرد، اجازه صادرات نفت نمی‌داد و محدودیت‌های مختلفی ایجاد می‌کرد؛ اما در عین حال، آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از همین آبراه جمهوری اسلامی ایران استفاده‌های گسترده‌ای می‌بردند. علاوه بر نفت، در حوزه LPG، آمونیاک و حتی کالاهای اساسی هم انتقالات متعددی از این مسیر انجام می‌شد.

وی تاکید کرد: اکنون این مسیر بسته نشده است، بلکه جمهوری اسلامی ایران به آن دسته از شناورها و کشورهایی که قوانین نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران را رعایت می‌کنند، اجازه تردد می‌دهد؛ اما آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برخی از این مسیرها و ترددها مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

سنگدوینی گفت: البته این وضعیت محاصره بیش از آنکه به ما آسیب بزند، به ضرر خود آنها تمام شود؛ زیرا اکنون قیمت بنزین، فرآورده‌های انرژی و کود شیمیایی در آمریکا و کشورهای اروپایی به‌شدت افزایش یافته و آنها ناچار شده‌اند از ذخایر استراتژیک خود استفاده کنند. این ذخایر هم به‌تدریج رو به اتمام است و واقعاً با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

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