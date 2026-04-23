پیگیری حقوقی خسارات مراکز درمانی در دستور کار وزارت بهداشت

در این جلسه، وضعیت مراکز درمانی که در جریان درگیری‌ها دچار آسیب شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای مدیریت بحران در نظام سلامت به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

سید محمد پاکمهر، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از اقدامات وزارت بهداشت و فداکاری کادر سلامت در شرایط دشوار جنگ، بر ضرورت تقویت و تأمین هرچه بیشتر منابع حوزه سلامت تأکید کرد.

وی مدیریت هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق را لازمه عبور موفق از شرایط فعلی دانست و افزود: رسیدگی به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های درمانی باید با نگاه راهبردی دنبال شود.

در ادامه، دکتر خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت منابع انسانی و خدمات درمانی پرداخت.

وی پرداخت معوقات پرسنلی، دارویی و پیمانکاری در پایان سال گذشته را اقدامی کم‌سابقه و گامی مهم در راستای حمایت از کادر سلامت عنوان کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت پیگیری حقوقی خسارات وارده تأکید کرد و گفت: مستندسازی خسارات از ابتدای جنگ به‌صورت مستمر انجام شده و از مجاری قانونی برای ارائه به مجامع حقوقی بین‌المللی در حال پیگیری است.

وی از کمیسیون بهداشت مجلس خواست موضوع پشتیبانی‌ها و هزینه‌های تحمیلی بر نظام سلامت را به‌صورت تخصصی در دستور کار قرار دهد.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، با ارائه گزارشی جامع از اقدامات عملیاتی در جریان جنگ تحمیلی سوم، به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی نمایندگان در سطوح منطقه‌ای و ملی پاسخ داد.

وی با اشاره به مدیریت انبوه مراجعات درمانی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و توزیع پزشکان متخصص، از پایداری خدمات سلامت در شرایط جنگی خبر داد و فداکاری کادر درمان را تحسین‌برانگیز توصیف کرد.

به گفته وی، با وجود شرایط جنگی، برنامه‌های حیاتی از جمله واکسیناسیون بدون وقفه ادامه داشته و مراقبت از سلامت مادران باردار نیز در اولویت قرار داشته است.

رضوی همچنین اعلام کرد: تاکنون حدود 40 هزار نفر از مجروحان و مصدومان جنگ تحمیلی سوم به‌صورت رایگان تحت مداوا قرار گرفته‌اند.