پژمانفر:
آسیبهای وارده به زیرساختهای انرژی کاملاً قابل مدیریت است
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه آسیبهای وارده به زیرساختهای انرژی با همراهی مردم کاملاً قابل مدیریت است، گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که عبور از این مرحله، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت همراهی مردم است. این سرمایه اجتماعی یک فرصت راهبردی برای مدیریت شرایط فعلی محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به شرایط ویژه کشور در پی آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی، بیان کرد: اگرچه این آسیبها واقعی و قابل توجه هستند اما کاملاً قابل مدیریت بوده و جای نگرانی جدی برای تأمین پایدار انرژی در کشور وجود ندارد و با برنامهریزی دقیق و اقدامات بهموقع، میتوان این شرایط را بهخوبی کنترل و مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه اصلی کشور در این مقطع، همراهی مردم است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که عبور از این مرحله، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت همراهی مردم است. این سرمایه اجتماعی یک فرصت راهبردی برای مدیریت شرایط فعلی محسوب میشود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی این کمیسیون گفت: در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی را با وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در خصوص بررسی آسیبهای وارده و تدوین راهکارهای برونرفت از این شرایط برگزار کرده و در این جلسات، مصوبات مشخص و عملیاتی به تصویب رسیده است.
پژمانفر با تشریح اهم این مصوبات اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، وزارت نفت موظف شده است موضوع تولید زودهنگام از میادین بهویژه پارس جنوبی را با جدیت در دستور کار قرار دهد و گزارش پیشرفت این اقدامات را بهصورت دو هفته یکبار به کمیسیون ارائه کند. همچنین تعیین تکلیف و جمعآوری گازهای فلر باید بهصورت فوری و با اولویت بالا پیگیری شود.
وی در ادامه به موضوع مدیریت مصرف تصریح کرد: در حوزه کاهش مصرف، دو مسیر بهصورت همزمان باید دنبال شود، نخست، اقدامات فرهنگی با بهرهگیری از سرمایه اجتماعی ایجادشده در شرایط فعلی و دوم، استفاده از ظرفیت شرکتهای کاور برای اجرای برنامههای عملیاتی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی است که بر این اساس تأکید شده که از مسیر شرکتهای کاور، حداقل ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی در سال جاری محقق شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید ویژه بر نقش رسانهها تصریح کرد: صدا و سیما و همچنین روابط عمومیهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز باید بهصورت فعال، مستمر و هدفمند در حوزه فرهنگسازی و آموزش عمومی وارد عمل شوند و با تبیین شفاف شرایط و ارائه راهکارهای عملی، موضوع بهینهسازی مصرف را به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل کنند.
وی همچنین افزود: شرکت ملی گاز ایران موظف است اطلاعرسانی دقیق و مستقلی در خصوص لزوم کاهش مصرف و همچنین تعرفههای اعمالی برای پلههای ۳ و ۴ مصرف گاز خانگی انجام دهد. شفافیت در اعلام این تعرفهها باعث میشود مردم با آگاهی بیشتری نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند و همین موضوع به کاهش فشار بر شبکه گاز کشور کمک خواهد کرد.
پژمانفر خاطر نشان ساخت : عبور از این مرحله تنها با همراهی مردم و استفاده صحیح از این ظرفیت ممکن است. هر میزان که این همراهی تقویت شود، مدیریت شرایط نیز با اثربخشی بیشتری انجام خواهد شد و کشور میتواند با موفقیت از این مقطع عبور کند.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر توضیح داد: واردات گاز از ترکمنستان نیز باید در دستور کار دولت در بالاترین سطح قرار گیرد. در صورت واردات گاز حداکثری از ترکمنستان امکان صرفه جویی ارزی تا میزان ۷ میلیارد دلار در سال وجود دارد.
همچنین مصرف حداکثری مازوت در نیروگاه ها باید بدون هیچ مانعی دنبال شود تا تاب آوری تامین انرژی در فصل سرد را برای کشور تضمین کند.