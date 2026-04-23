آیتالله جوادی آملی:
بزرگواری مردان و زنان ایران باید در تاریخ ثبت شود
آیتالله جوادی آملی در پیامی با توجه به رویدادهای اخیر منطقه و حضور مردم در صحنه، این حضور گسترده را نشانهای از آیات الهی دانست و تأکید کرد: باید این بزرگواری که مردان و زنان ایران اسلامی در این مدت آفریدهاند، شناخته، قدردانی، تشویق، دعا و در تاریخ ثبت شود.
به گزارش ایلنا، آیتالله جوادی آملی از مرجع تقلید شیعیان در پیامی اظهار داشت: آنچه را که ذات اقدس الهی، در این روزها و ماهها و شبها آفرید، همان آیت الهی است که احدی چنین قدرتی ندارد. قلوب خانمها و دخترها و پسرها و خردسالان و سالمندان و میانسالان همه را هدایت کرده است که در میدان حضور داشته باشند تا پشتیبانی خود را نسبت به مرزداران، نسبت به نظامیان هوا و فضا، آن بزرگانی که ما بدون هیچ نگرانی درباره اینها گفتیم و میگوییم «سلام الله علیه» برای اینکه چنین موشکی را ساخت که مشکل جامعه را در حال خطر، حفظ کند.
آیت الله جوادی آملی با تأکید بر دفاع از وطن و اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی، گفت: هیچ کس این قدرت را نداشت و ندارد که این دلها را این گونه مسلط کند که خود را موظف بدانند در شرایط مختلف آب و هوایی، شبها، در باران و سرما حضور داشته باشند و رزمندگان و مبارزان و ایران را با نوا و شعارهای خود که «ایران وطن ما است، پرچم کفن ما است» تقویت کنند، اینها «حبالوطن» را فهمیدند، اینها فهمیدند که رهبران الهی آمدند و گفتند که مواظب آب و خاک باشید و هوای وطن خود را داشته باشید تا بیگانه، جسارت نکند، وطنداری، وطندوستی در راه دین، کاری است که اهل بیت عصمت و طهارت به ما آموختند.
وی در بخش دیگری از پیام خود به میراث تاریخی ملت ایران اشاره کرده و جایگاه فرهنگی، تمدنی و هویتی این سرزمین را یادآور شد و ابراز داشت: مردم ایران بزرگاند، این زنها، این بچهها، همه بزرگاند و ما به این بزرگی افتخار میکنیم و این را وظیفه خود میدانیم، فخر کردن غیر از تکبر است، مآثر گذشتگان را عظمت و جلال و شکوه نیاکان را حفظ کردن، این تکبر نیست. این با خضوع همراه است، این کار را باید بکنیم، ما تاریخ داریم، جغرافیا داریم، اما آمریکا جغرافیا ندارد، شما سرتاسر آمریکا را بشکافید، یک اثر باستانی پیدا نمیکنید، اما هر گوشه ایران را بشکافید، اثر هنری باستانی، فرهنگی و علمی دارد.
وی بر تفاوت میان «آزادی» بهعنوان ارزش انسانی و «رهاشدگی» تأکید کرد و ابراز داشت: آزادی که از بزرگترین نعمتهای الهی است، با رهایی و بیبند و باری که از پستترین آداب اخلاقی است، فرق دارد؛ این فریاد علی بن ابیطالب (علیهالسلام) است که فرمودند «إنّ النّاسَ کُلّهُم أحْرارٌ»، مردم آزادند. این آزادی را ذات اقدس اله به زبان علی بن ابیطالب (علیهالسلام) اعلام کرد، خدا آزاد آفرید، مردم آزادند؛ چرا کسی به خود حق میدهد تا از آن گوشه دنیا حرکت کند برای غارت کردن اموال این سرزمین و به کشتار دست بزند، آن هم کشتار در مکانی مثل مدرسه میناب؟
آیتالله جوادی آملی از تلاشها و ایستادگی و فخر و بالندگی مردان و زنان ایران، قدردانی و بیان کرد: این زنها و دخترها شاگردان آن زینباند که وقتی وارد قتلگاه شد، دید حسین بن علی (علیهالسلام) صد منزل و صد ره از سدرة المنتهی بالا رفته است (از سدره صد ره، دورتر دیده برادر را)
وی در پایان دعا کرد تا ذات اقدس الهی به برکت اهل بیت عصمت و طهارت، این نظام را تا ظهور صاحب اصلی خود حفظ کند و همه شهدا بهخصوص رهبر شهیدمان را مشمول عنایت ویژه خود قرار دهد و همگان را در مائده و مأدبه پیغمبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) پذیرایی کند.