خانه



سیاسی



مجلس ۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۵:۱۲

قالیباف:

مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم، گفت: ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند.