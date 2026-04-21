قالیباف:

مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم، گفت: ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

« ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجه سازد. 

مذاکره زیر سایه تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفته اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم.»

