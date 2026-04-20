با عروج ملکوتی قائد شهید امّت و پیشوا و مراد ملّت ایران، امواج بی‌شمار و فزاینده‌ای از ابراز محبّت و مودّت مردم مجاهد ایران و دیگر پیروان و دلباختگان این رهبر بزرگ در اقصی نقاط جهان شکل گرفته است و افراد و جمعیت‌های مختلف هر کدام به شیوه‌ای این علاقه و محبت را ابراز می‌کنند.

در این ایّام که شاهد بعثت مردم و انواع ابراز محبت به رهبر عظیم‌القدر و شهید انقلاب هستیم، ضمن احترام، تحسین و غبطه به این ابراز ارادت‌ها و ارج نهادن به دغدغه‌های ارزشمند اقشار مختلف مردم و مسئولان در زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، به استحضار مسئولان و مردم شریف و علاقه‌مندان به رهبر شهید می‌رساند:

۱) در زمینه‌ی زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) خصوصاً نام‌گذاری اماکن، معابر و... لازم است قبل از هرگونه نام‌گذاری به نام ایشان و سایر شهدای خانواده‌ی آن امام شهید از سوی مراکز یا نهادها با این دفتر هماهنگی صورت پذیرد و از اقدامات شتابزده خودداری شود.

۲) این دفتر در راستای رسالت خود در زمینه‌ی فعالیت‌های پژوهشی، تبلیغی و ترویجی مرتبط با ایشان همچون گذشته کمک‌های فرهنگی و فکری خود را در اختیار فعالان و دغدغه‌مندان این عرصه خواهد گذاشت. همچنین نظر به اهمیت اتقان مطالب مرتبط و نیز برای حفظ و صیانت از شأن و شخصیت ایشان، محصولات مختلف فرهنگی، هنری در این دفتر بررسی و با پدیدآورندگان آثار همکاری خواهد شد.

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(قدس الله نفسه الزکیه)

۱۴۰۵/۱/۳۱