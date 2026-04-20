سیاست داخلی ۳۱ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸:۴۲

ضرغامی:

از سلامتی کامل رهبر انقلاب اطلاع دقیق دارم/ به لحاظ امنیتی هیچگونه تصویر و صوتی از ایشان ضبط نخواهد شد

وزیر میراث فرهنگی در دولت سیزدهم نوشت: از سلامتی کامل رهبر انقلاب اطلاع دقیق دارم، کارشناسان امین و دلسوز، ضبط هرگونه تصویر و‌ صوت از ایشان را فعلا به لحاظ امنیتی به صواب نمی‌دانند.