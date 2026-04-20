ضرغامی:
از سلامتی کامل رهبر انقلاب اطلاع دقیق دارم/ به لحاظ امنیتی هیچگونه تصویر و صوتی از ایشان ضبط نخواهد شد
وزیر میراث فرهنگی در دولت سیزدهم نوشت: از سلامتی کامل رهبر انقلاب اطلاع دقیق دارم، کارشناسان امین و دلسوز، ضبط هرگونه تصویر و صوت از ایشان را فعلا به لحاظ امنیتی به صواب نمیدانند.
به گزارش ایلنا، عزتالله ضرغامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
از سلامتی کامل رهبر انقلاب اطلاع دقیق دارم، کارشناسان امین و دلسوز، ضبط هرگونه تصویر وصوت از ایشان را فعلا به لحاظ امنیتی به صواب نمیدانند.
به این توصیهی مدبرانه عمیقا معتقدم.به یاوههای تفاله سطلیها اعتنا نکنید.