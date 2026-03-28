نامه وزیر نفت به سازمان ملل در پی حمله به زیرساخت های نفتی ایران

نماینده ایران در سازمان ملل گفت که حمله عامدانه به مخازن سوخت، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات زیست‌محیطی چندجانبه محسوب گردیده و واجد معیارهای یک جرم زیست‌محیطی، از جمله بوم‌کشی، است.

به گزارش ایلنا، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت و همزمان ارسال نامه وزیر نفت کشورمان پیرامون حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات نفتی اعلام کرد: پیرو نامه‌های مورخ ۹ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ اینجانب در خصوص آثار فاجعه‌بار زیست‌محیطی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی ناشی از حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه مخازن نفتی جمهوری اسلامی ایران و نامه محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مطالبی را مورد تاکید قرار دهم.

نماینده کشورمان در سازمان ملل ادامه داد: همان‌گونه که در مکاتبه پیوست تبیین گردیده است، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در تداوم سیاست‌های خصمانه و تجاوز نظامی خود، در تاریخ‌های ۷ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ حملاتی را علیه انبارهای راهبردی نفت، تأسیسات ذخیره‌سازی و پالایشگاه‌های گاز جمهوری اسلامی ایران به‌عمل آوردند.

وی افزود: این حملات، تشدیدی جدی محسوب شده و امنیت انرژی و ثبات اقتصادی ایران را هدف قرار داده و پیامدهای گسترده‌ای برای زیرساخت‌های غیرنظامی و خدمات اساسی به همراه داشته است. این اقدامات نه‌تنها به تخریب بخش‌هایی از زیرساخت‌های نفت و گاز ایران و آسیب به شبکه انرژی آن انجامیده، بلکه پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی فاجعه‌باری را نیز به ‌دنبال داشته است.

ایروانی گفت: حمله عامدانه به مخازن سوخت، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات زیست‌محیطی چندجانبه محسوب گردیده و واجد معیارهای یک جرم زیست‌محیطی، از جمله بوم‌کشی، می‌باشد. چنین اعمالی موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مرتکبان این جرایم بوده و مستلزم پاسخگویی کامل در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، از جمله الزام به جبران کامل کلیه خسارات مادی و معنوی وارده، می‌باشد.

وی گفت: در این چارچوب، با احترام درخواست می‌نمایم دبیرکل این اقدامات غیرقانونی را به شدیدترین و صریح‌ترین وجه ممکن محکوم و از جامعه بین‌المللی بخواهد اقدامات فوری و مؤثری را به‌منظور تضمین پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین نقض‌های فاحشی اتخاذ نماید. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر و پیوست آن به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
