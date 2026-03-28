نامه وزیر نفت به سازمان ملل در پی حمله به زیرساخت های نفتی ایران

به گزارش ایلنا، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت و همزمان ارسال نامه وزیر نفت کشورمان پیرامون حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات نفتی اعلام کرد: پیرو نامه‌های مورخ ۹ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ اینجانب در خصوص آثار فاجعه‌بار زیست‌محیطی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی ناشی از حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه مخازن نفتی جمهوری اسلامی ایران و نامه محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مطالبی را مورد تاکید قرار دهم.



نماینده کشورمان در سازمان ملل ادامه داد: همان‌گونه که در مکاتبه پیوست تبیین گردیده است، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در تداوم سیاست‌های خصمانه و تجاوز نظامی خود، در تاریخ‌های ۷ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ حملاتی را علیه انبارهای راهبردی نفت، تأسیسات ذخیره‌سازی و پالایشگاه‌های گاز جمهوری اسلامی ایران به‌عمل آوردند.

وی افزود: این حملات، تشدیدی جدی محسوب شده و امنیت انرژی و ثبات اقتصادی ایران را هدف قرار داده و پیامدهای گسترده‌ای برای زیرساخت‌های غیرنظامی و خدمات اساسی به همراه داشته است. این اقدامات نه‌تنها به تخریب بخش‌هایی از زیرساخت‌های نفت و گاز ایران و آسیب به شبکه انرژی آن انجامیده، بلکه پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی فاجعه‌باری را نیز به ‌دنبال داشته است.

ایروانی گفت: حمله عامدانه به مخازن سوخت، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات زیست‌محیطی چندجانبه محسوب گردیده و واجد معیارهای یک جرم زیست‌محیطی، از جمله بوم‌کشی، می‌باشد. چنین اعمالی موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مرتکبان این جرایم بوده و مستلزم پاسخگویی کامل در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، از جمله الزام به جبران کامل کلیه خسارات مادی و معنوی وارده، می‌باشد.

وی گفت: در این چارچوب، با احترام درخواست می‌نمایم دبیرکل این اقدامات غیرقانونی را به شدیدترین و صریح‌ترین وجه ممکن محکوم و از جامعه بین‌المللی بخواهد اقدامات فوری و مؤثری را به‌منظور تضمین پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین نقض‌های فاحشی اتخاذ نماید. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر و پیوست آن به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.