گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی

به گزارش ایلنا، چو هیون وزیر امور خارجه جمهوری کره در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص روابط دوجانبه تهران-سئول و تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد. 

وزیر امور خارجه کره جنوبی ضمن تسلیت و اظهار تاسف از شهادت جمعی از شهروندان ایرانی از جمله در جریان جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در میناب، از تحولات جاری در منطقه و پیامدهای ناگوار تداوم بی‌ثباتی و جنگ و وضعیت موجود در تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد و بر ضرورت تلاش برای کاهش تنش در منطقه تاکید نمود.  

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد: وضعیت کنونی در منطقه و ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، و ایران با قاطعیت در مقابل این تجاوزات از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.

وزیر خارجه کشورمان تصریح نمود: تنگه هرمز برای عبور کشتی‌های طرف‌های متجاوز و حامیان و پشتیبانان آنها مسدود است و شناورهای سایر کشورها با هماهنگی با طرف ایرانی مشکلی برای عبور از تنگه هرمز ندارند. 

وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی همچنین در مورد برخی مسائل کنسولی تبادل نظر کردند.

 

