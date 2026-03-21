حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا و دبیر کل حزب سبز ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نامگذاری شعار سال از سوی رهبر انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گفت: سال‌هایی که امام شهیدمان نام‌گذاری می‌کردند، عمدتاً مباحث اقتصادی و وحدت را مطرح می‌کردند. امسال نیز آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در بیان نوروزی خود سال را با رنگ و بوی نام‌گذاری کردند.

وی ادامه داد: البته این نام‌گذاری را هدف‌گذاری می‌دانم و ممکن است ظرف یک سال هم به آن اهداف نرسیم، اما سمت‌وسوی همه ارکان نظام باید به سمتی برود که این فرمان‌ها محقق شود؛ چون شعار نیست، فرمانی است که از طرف رهبری صادر می‌شود.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ما در شرایط جنگ هستیم، بودجه کشور، اقتصاد کشور باید شرایطی ویژه داشته باشد و برای عبور از بحران و تقویت نیروهای مسلح و قدرت دفاعی باید سامان‌دهی پیدا کند. در عین حال که معیشت مردم و مشکلات اقتصادی مردم را هدف‌گذاری می‌کند.

کنعانی مقدم گفت: در اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین بحث‌ها این است که اقتصاد مردمی شود. دولت هم کوچکتر شود و باید به سمتی برود که اقتصادمان در رابطه با تنش‌های اقتصادی در جهان تاب‌آوری داشته باشد و تأثیر این هیجانات اقتصادی و نوسانات اقتصادی بر معیشت و رفاه مردم کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بخش دوم شعار سال گفت: نکته بعدی که ایشان مطرح کردند این است که اقتصاد مقاومتی نیاز به دو اصل مهم دارد: یکی بحث انسجام و وحدت ملی است که باید به آن توجه جدی کنیم، در شرایطی که دشمن این را مورد هدف قرار داده است و در همین جنگ اخیر هم به دنبال ایجاد تجزیه‌طلبی، ایجاد نفاق و تفرقه در بین آحاد مردم می‌گردد و ما باید این نقطه‌ای که آن‌ها به عنوان هدف قرار داده‌اند را تبدیل به یک فرصت برای نظام کنیم، و وحدت و انسجام را قوی‌تر کنیم. مردم‌پایه بودن وحدت و انسجام، یکی از مباحث بسیار مهمی است که مطرح شده و هست.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: بحث دیگر، بحث امنیت ملی است. امنیت ملی هم یکی از پایه‌های اساسی مسائل مختلف است. در روایت هم داریم: نعمتان مجهولاتان و الصحه و الامان یعنی سلامتی جامعه و امنیت جامعه جزو دو نعمتی است که مردم ممکن است توجه زیادی به آن نکنند. ولی وقتی شرایط، شرایط بحرانی و جنگی می‌شود و فتنه می‌آید، آن موقع است که مردم تازه متوجه می‌شوند امنیت چه نعمتی بوده که به آن توجه نکرده‌اند. یا اگر پاندمی اتفاق بیفتد و بیماری‌هایی شایع شود، مردم تازه می‌فهمند که صحت و سلامتی چه ارزشی داشته است.

کنعانی مقدم تاکید کرد: از همین رو این مسئله یکی از بحث‌هایی است که ایشان تأکید داشتند و ما باید برویم به سمت امنیت مردم‌پایه و در پیام اول‌شان هم که بعد از رهبری‌شان اعلام کردند، روی این مسئله تأکید داشتند که مردم نقش اصلی و اساسی را در تأمین امنیت، انسجام ملی و حل مشکلات دارند.

