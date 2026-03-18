به گزارش ایلنا، "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تسلیت شهادت علی لاریجانی، سرلشکر سلیمانی و شهدای ناوشکن دنا در آیین تشییع پیکر این شهیدان جان بر کف و در میان مردم روزه‌دار گفت: این جنگ تحمیلی معادلات بین المللی و منطقه‌ای را تغییر می‌دهد.

میدری افزود: فرماندهان ما کسانی نیستند که پشت جبهه بایستند. شاید خیلی جاها رسم بر این است که فرمانده آخرین نفری است که شهید می‌شود یا جان می‌دهد اما من فکر می‌کنم این ویژگی مردم ایران است.

وی ادامه داد: در ارتش‌های شرقی فرمانده از جای خود تکان نمی‌خورد و می‌ایستد به خاطر اینکه به بقیه شهامت را درس بدهد و فرهنگ نترسیدن را منتقل کند. لذا تغییر رفتار زیادی رخ نمی‌دهد. از همین‌رو نتیجه این نیست که با از دست دادن فرماندهان که سرمایه‌های بزرگی هم هستند تغییر رفتاری رخ بدهد.

وی اشاره کرد: در جنگ تحمیلی هشت ساله نیز موضوع همین بود و نباید این را به قدرت بالای دشمن تعبیر کرد. فرماندهان ما به رفتار عادی خود در شرایط جنگی ادامه می‌دهند و می‌بینیم که در کنار خانواده، شهید می‌شوند. باید به این موضوع دقت کرد و گرنه آنها این موضوع را ناشی از قدرت خود می‌دانند در حالی که به خاطر رفتار متفاوت فرماندهان ماست.

وزیر کار ادامه داد: در کشورهای جهان هم مشخص می‌شود که چقدر باید هزینه‌های نظامی را به نفع آمریکا خرج کنند که در کشورهای منطقه این موضوع وجود داشت و هم اینکه نشان می‌دهد ما می‌توانیم فناوری خاص خودمان را داشته باشیم. ما شاید یک پنجاهم آن کشورها هزینه نظامی نکرده‌باشیم اما می‌توانیم با موشک‌هایمان آنها را بزنیم. از نظر داخلی هم خیلی از کشورها بودند که جنگ هزینه‌های بسیاری به آنها تحمیل کرده اما به سرعت بازسازی شده‌اند.

میدری افزود: وقتی جنگ تمام شد صادرات‌مان با امروز قابل مقایسه نبود، بنابراین بازسازی جنگ، مساله‌ای است که برنامه اقتصادی ایران است و تجربه جهانی هم نشان می‌دهد که پایان جنگ فرصت بزرگی برای توسعه است.

