خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به مناسبت شهادت علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی

کد خبر : 1763197
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به مناسبت شهادت علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ” (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹)*

خبر شهادت مظلومانه دو یار صدیق انقلاب، سردار رشید اسلام، حاج غلامرضا سلیمانی، فرمانده سرافراز بسیج مستضعفین و مجاهد صالح و سیاستمدار مدبّر و انقلابی دکتر علی لاریجانی، دبیر پرتلاش و شجاع شورای عالی امنیت ملی، قلوب ملت ایران را در سوگ نشاند و اندوهی عمیق بر جان‌ها مستولی ساخت. این دو ستاره درخشان آسمان خدمت، با الهام از مکتب حسینی و در مسیر پاسداری از آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب، عمر پربرکت خویش را وقف جهاد فی سبیل الله نمودند و در نهایت، با خون پاک خویش، فصل زرینی بر کتاب پر افتخار مقاومت و ایثار افزودند.

سردار سلیمانی، که در لباس سبز بسیج، تجسمی از اخلاص، تعهد و شجاعت بود، عمر خود را در راه اعتلای فرهنگ جهاد و شهادت و سازماندهی فرزندان این ملت برای دفاع از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی ایران اسلامی سپری کرد. او چونان حاج قاسم سلیمانی، سردار دل‌ها، چراغ راه مجاهدان و نماد استقامت در برابر استکبار جهانی بود و شهادتش، بار دیگر نشان داد که راه مقاومت، هرگز خاموش نخواهد شد.

و دکتر علی لاریجانی، مردی از تبار اندیشه و تدبیر و دیپلماسی، که سالها در سنگرهای حساس فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور، از خود چهره‌ای صبور، خیرخواه، عقلانیت گرا، منصف، مقتدر و دوراندیش برجای گذاشت. تلاش‌های بی‌وقفه او در راستای تأمین امنیت پایدار منطقه، گسترش صلح و برادری میان امت اسلامی و ایستادگی در برابر بدخواهان، او را به آماج کینه دشمنان تبدیل کرد. شهادت این چهره ممتاز، گواه روشنی بر صداقت و صلابت او در مسیر دفاع از منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مهر تایید دیگری بر خوی سبوعانه ی ضد صلح و ضد انسانی صهیونیست‌ها است.

شهادت، پاداش مجاهدان فی سبیل الله و اوج افتخار برای بندگان صالح خداست. این دو عزیز سفر کرده، با اقتدا به سرور و سالار شهیدان، در راه پاسداری از ارزش‌های الهی و انسانی، جان فدا کردند و با پیوستن به امام شهیدانقلاب و خیل عظیم شهدا نامشان برای همیشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین جاودان خواهد ماند.

اینجانب، به نیابت از خیل عظیم کارگزاران نظام اداری و استخدامی کشور، این ضایعه جانگداز را به پیشگاه حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، بیوت معزز دکتر لاریجانی و سردار سلیمانی، بویژه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم ملت شریف و همیشه در صحنه ایران، تسلیت عرض نموده و علو درجات این شهدای گرانقدر را از درگاه احدیت مسئلت دارم.

علاءالدین رفیع‌زاده

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل