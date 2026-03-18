پیام تسلیت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به مناسبت شهادت علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ” (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹)*

خبر شهادت مظلومانه دو یار صدیق انقلاب، سردار رشید اسلام، حاج غلامرضا سلیمانی، فرمانده سرافراز بسیج مستضعفین و مجاهد صالح و سیاستمدار مدبّر و انقلابی دکتر علی لاریجانی، دبیر پرتلاش و شجاع شورای عالی امنیت ملی، قلوب ملت ایران را در سوگ نشاند و اندوهی عمیق بر جان‌ها مستولی ساخت. این دو ستاره درخشان آسمان خدمت، با الهام از مکتب حسینی و در مسیر پاسداری از آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب، عمر پربرکت خویش را وقف جهاد فی سبیل الله نمودند و در نهایت، با خون پاک خویش، فصل زرینی بر کتاب پر افتخار مقاومت و ایثار افزودند.

سردار سلیمانی، که در لباس سبز بسیج، تجسمی از اخلاص، تعهد و شجاعت بود، عمر خود را در راه اعتلای فرهنگ جهاد و شهادت و سازماندهی فرزندان این ملت برای دفاع از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی ایران اسلامی سپری کرد. او چونان حاج قاسم سلیمانی، سردار دل‌ها، چراغ راه مجاهدان و نماد استقامت در برابر استکبار جهانی بود و شهادتش، بار دیگر نشان داد که راه مقاومت، هرگز خاموش نخواهد شد.

و دکتر علی لاریجانی، مردی از تبار اندیشه و تدبیر و دیپلماسی، که سالها در سنگرهای حساس فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور، از خود چهره‌ای صبور، خیرخواه، عقلانیت گرا، منصف، مقتدر و دوراندیش برجای گذاشت. تلاش‌های بی‌وقفه او در راستای تأمین امنیت پایدار منطقه، گسترش صلح و برادری میان امت اسلامی و ایستادگی در برابر بدخواهان، او را به آماج کینه دشمنان تبدیل کرد. شهادت این چهره ممتاز، گواه روشنی بر صداقت و صلابت او در مسیر دفاع از منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مهر تایید دیگری بر خوی سبوعانه ی ضد صلح و ضد انسانی صهیونیست‌ها است.

شهادت، پاداش مجاهدان فی سبیل الله و اوج افتخار برای بندگان صالح خداست. این دو عزیز سفر کرده، با اقتدا به سرور و سالار شهیدان، در راه پاسداری از ارزش‌های الهی و انسانی، جان فدا کردند و با پیوستن به امام شهیدانقلاب و خیل عظیم شهدا نامشان برای همیشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین جاودان خواهد ماند.

اینجانب، به نیابت از خیل عظیم کارگزاران نظام اداری و استخدامی کشور، این ضایعه جانگداز را به پیشگاه حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، بیوت معزز دکتر لاریجانی و سردار سلیمانی، بویژه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم ملت شریف و همیشه در صحنه ایران، تسلیت عرض نموده و علو درجات این شهدای گرانقدر را از درگاه احدیت مسئلت دارم.

علاءالدین رفیع‌زاده

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

