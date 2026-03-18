انتقام‌جویی خون شهدای «ناو دنا» حتمی است

مشاور و دستیار رهبری، در آستانه مراسم تشییع شهدای ناو دنا، این ناو را قله‌ای بلند و سرافراز در جان و قلب ایران نامیده و بر دادخواهی خون شهدای ناو دنا تاکید کرد.

 

به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

« "دنا" فقط یک نام و ناو نیست؛ قله‌ای بلند و سرافراز در جان و قلب ایران است که آماج حمله آمریکا شد؛ خون‌هایی که نه فراموش می‌شوند و نه بی‌دادخواه می‌مانند.

در تشییع پیکر این شهدای عزیز با مردم مقاوم ایران فریاد خواهیم زد که انتقام ما حتمی است، در زمان و مکانی که دشمن تصورش را هم نکند.»

 

