لاریجانی:
پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقیماندگان جزیره اپستین نزدیک است
دبیر شورای عالی امنیت ملی با به سخره گرفتن سخنان ترامپ، نوشت: پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقیماندگان جزیره اپستین، نزدیک است.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در صفحه مجازی خود، نوشت: «۴۷ سال پیش و در آستانه پیروزی مردم در انقلاب اسلامی ایران، نخستوزیر متوهم پهلوی میگفت که صدای شعار جمعیت انبوه در خیابانها، واقعی نیست و صدای نوار است!
حالا ترامپ درباره تجمعهای میلیونی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در شهرهای ایران میگوید که این تصاویر، هوش مصنوعی است!
پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقیماندگان جزیره اپستین، نزدیک است.»