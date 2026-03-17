خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاریجانی:

پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی‌ماندگان جزیره اپستین نزدیک است

کد خبر : 1762891
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با به سخره گرفتن سخنان ترامپ، نوشت: پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی‌ماندگان جزیره اپستین، نزدیک است.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در صفحه مجازی خود، نوشت: «۴۷ سال پیش و در آستانه پیروزی مردم در انقلاب اسلامی ایران، نخست‌وزیر متوهم پهلوی می‌گفت که صدای شعار جمعیت انبوه در خیابان‌ها، واقعی نیست و صدای نوار است!

 

حالا ترامپ درباره تجمع‌های میلیونی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در شهر‌های ایران می‌گوید که این تصاویر، هوش مصنوعی است!

پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی‌ماندگان جزیره اپستین، نزدیک است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

