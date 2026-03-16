خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۴۲/

آشیانه جنگنده‌های تروریست‌های امریکایی با موشک‌های کروز نیروی دریایی منهدم شدند

کد خبر : 1762877
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۴۲ عملیات وعده‌صادق۴ از انهدام آشیانه های جنگنده های تروریست های امریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" با موشک‌های کروز شدیدالانفجار نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۲ عملیات وعده‌صادق۴ اعلام کرد:

نیروی دریایی سپاه ساعاتی پیش در یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی تعدادی از آشیانه‌های جنگنده های تروریست های امریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" را با موشک های کروز شدید الانفجار منهدم کرد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این حملات را تا تخلیه و نابودی کامل پایگاه های تروریست های امریکایی ادامه خواهد داد و از مردم مسلمان منطقه هم خواست از این پایگاه ها دور شوند.

پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریست های امریکایی به جزایر ایرانی طی روز های گذشته بوده است که پس از این تهاجم درصد عملیاتی این پایگاه به شدت کاهش یافته و این حملات به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.

مشاهدات میدانی، ستون های دود را از محل اصابت موشک به سوله های تعمیرات و لجستیک پایگاه شیخ عیسی، گزارش نمودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل