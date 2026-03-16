به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۲ عملیات وعده‌صادق۴ اعلام کرد:

نیروی دریایی سپاه ساعاتی پیش در یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی تعدادی از آشیانه‌های جنگنده های تروریست های امریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" را با موشک های کروز شدید الانفجار منهدم کرد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این حملات را تا تخلیه و نابودی کامل پایگاه های تروریست های امریکایی ادامه خواهد داد و از مردم مسلمان منطقه هم خواست از این پایگاه ها دور شوند.

پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریست های امریکایی به جزایر ایرانی طی روز های گذشته بوده است که پس از این تهاجم درصد عملیاتی این پایگاه به شدت کاهش یافته و این حملات به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.

مشاهدات میدانی، ستون های دود را از محل اصابت موشک به سوله های تعمیرات و لجستیک پایگاه شیخ عیسی، گزارش نمودند.