اطلاعیه شماره ۴۲/
آشیانه جنگندههای تروریستهای امریکایی با موشکهای کروز نیروی دریایی منهدم شدند
روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۴۲ عملیات وعدهصادق۴ از انهدام آشیانه های جنگنده های تروریست های امریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" با موشکهای کروز شدیدالانفجار نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داد.
نیروی دریایی سپاه ساعاتی پیش در یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی تعدادی از آشیانههای جنگنده های تروریست های امریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" را با موشک های کروز شدید الانفجار منهدم کرد.
نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این حملات را تا تخلیه و نابودی کامل پایگاه های تروریست های امریکایی ادامه خواهد داد و از مردم مسلمان منطقه هم خواست از این پایگاه ها دور شوند.
پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریست های امریکایی به جزایر ایرانی طی روز های گذشته بوده است که پس از این تهاجم درصد عملیاتی این پایگاه به شدت کاهش یافته و این حملات به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.
مشاهدات میدانی، ستون های دود را از محل اصابت موشک به سوله های تعمیرات و لجستیک پایگاه شیخ عیسی، گزارش نمودند.