موج ۵۵ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد



موج پنجاه و پنجم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا موسی بن جعفر علیه السلام" تقدیم به شهید والامقام شهید محمد ابراهیم همت و شهدای جزایر مجنون و طلائیه، علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی تل آویو و بن گورین شامل مراکز تولید تسلیحات نظامی هوافضا (IAI) و مراکز پشتیبانی سوخت رسان هوایی به وسیله موشک‌های نقطه زن وفوق سنگین هایپر سونیک فتاح، عماد و قدر و پهپادهای انهدامی، و همچنین مراکز ارتش تروریست امریکا واقع در پایگاه هوایی الظَفره پایگاه دریایی جُفیر و پایگاه هوایی شیخ عیسی با موشکهای میانبرد و سوخت جامد و نقطه زن فاتح، ذالفقار و دزفول و پهپادهای هوشمند و انهدامی در روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.