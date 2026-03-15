قدرت اصلی بازدارندگی ایران، مردم هستند

به گزارش ایلنا، سردار علی محمد نائینی در گفتگویی به تشریح عملیات‌ها و اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان «جنگ رمضان» پرداخت و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد.

سؤال: در آغاز هفته سوم نبرد هستیم، شما هم در پایان هفته اول و هم در پایان هفته دوم در محضر مردم در رسانه ملی حاضر شدید و نکاتی را بیان فرمودید و الان هم در آغاز هفته سوم هستیم، روند جنگ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تلاش دارند عنوان کنند که پیروز جنگ بودند و مؤلفه‌های اقتدار و توانمندی ما را در حوزه دریایی و هوایی عنوان می‌کنند که نابود کردند و این طور مباحث را در فضای رسانه‌ای منتشر می‌کنند، به صراحت بفرمایید روند چگونه است؟

سردار نائینی: مجدداً تبریک و تسلیت می‌کنم شهادت امام شهیدمان، همه فرماندهان عزیز نیرو‌های مسلح و شهادت اقشار مختلف مردم ایران را، به ویژه شهدای دبستان دخترانه میناب؛ شهدای مظلوم ناو دنای ارتش و کارگران شهید در شهرک‌های صنعتی را، جا دارد که از حضور به لحظه و مؤثر مردم ایران در این ۱۵ روز جنگ در میدان‌های مختلف تشکر شود که اوج آن در روز قدس بود؛ شگفت‌انگیز و بی‌نظیر بود و کارشناسان مختلفی که محاسبه جمعیت به صورت فنی انجام می‌دهند، معتقدند که از متوسط جمعیت ۲۲ بهمن‌ها و روز قدس‌ها، جمعیت روز قدس امسال به مراتب بیشتر بود، بعضی جا‌ها جمعیت دو برابر شد، بعضی جا‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش جمعیت داشتیم. در تهران به رغم این که تهدید وجود داشت؛ دشمن تهدید کرد، بارندگی بود، بخشی از جمعیت تهران از تهران خارج شده بودند، اما جمعیت روز قدس بی‌نظیر بود. قبل از آن تشییع شهدا، مردم حضور بسیار چشمگیری در تشییع شهدا و فرماندهان شهید داشتند و مراسم بسیار عظیم و با شکوه بیعت با مقام معظم رهبری؛ اینها جلوه‌های بسیار ویژه‌ای از نمایش اقتدار مردم، حضور به لحظه مردم و کاملاً دشمن‌شکن بود.

جا دارد از همه رزمندگان اسلام، ارتش جمهوری اسلامی، فراجا، رزمندگان پنج نیروی سپاه به خصوص از بسیجیان عزیز در گشت‌های اطلاعاتی و ایست و بازرسی‌ها صمیمانه تشکر کنم، انصافاً نقش این عزیزان ما در ایست و بازرسی‌ها کمتر از این بچه‌هایی نیست که در سایت‌های موشکی هستند، به خاطر همین هم است که دشمن همه اینها را هدف قرار می‌دهد. اگر بخواهیم یک ارزیابی از این ۱۵ روز جنگ داشته باشیم؛ علی‌القاعده، جنگ‌ها آزمون میزان سنجش قدرت دفاعی کشور است، سنجش آمادگی‌های یک کشور است، سنجش تاب‌آوری و انسجام یک کشور هستند، هماهنگی اجزاء حکمرانی در کشور در شرایط جنگ، اداره کشور در بحران و یک قاعده‌ای وجود دارد که همه صاحبنظران در حوزه‌های دفاعی و امنیتی قبول دارند و آن این است که ملاک پیروزی و شکست، اهداف جنگ است. هر جنگی یک هدف‌هایی دارد، هر جنگی یک طرح عملیاتی دارد و بر اساس آن هدف‌ها جنگ آغاز می‌شود.

این جنگ که آمریکایی‌ها راه انداختند، برآوردشان این بود که با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی که در رأس ساختار حکمرانی کشور قرار دارد، کشور دچار فروپاشی سیاسی می‌شود، یک دوگانگی در حکمرانی ایجاد می‌شود، به انسجام جامعه خدشه وارد می‌شود، جامعه دچار فروپاشی روانی می‌شود و ضد انقلاب روحیه می‌گیرد و برای به هم ریختن داخل کشور کاملاً شرایط فراهم می‌شود. برآورد آژانس اطلاعاتی آمریکا این بود که جنگی که طراحی کردند؛ یک جنگ محدود کوتاه‌مدت است و این جنگ هرگز منطقه‌ای نمی‌شود، هرگز فرسایشی نمی‌شود، هرگز در جغرافیای گسترده درگیر نخواهند شد و بعد نتیجه‌اش این خواهد بود که داخل به هم می‌ریزد؛ یک هرج و مرج، آشوب با سرعت شکل می‌گیرد و بعد یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی علیه ایران به وجود می‌آید.

سؤال: این مراحلی بود که در اندیشکده‌ها طراحی کردند؟

سردار نائینی: بله، همه اسناد آن وجود دارد و برآورد‌هایی بود که خود اینها داشتند و اذعان، اعتراف و در روز‌های اول جنگ مطرح کردند. با استعانت از خدای متعال و عنایات خدای متعال و نصرت الهی که در همه مواقف، در همه این مقاطع حساس خدای متعال به کمک آمده، مجلس خبرگان تصمیم گرفت، رهبر معظم انقلاب معرفی شد، رهبری جوان شد با همان اندیشه و روحیه استکبار‌ستیزی، با گفتمان مقاومت به میدان آمد، بیانیه را مردم دیدند؛ اولین بیانیه‌ای که قرائت شد و انتشار پیدا کرد. ما در شرایطی قرار گرفتیم در روز‌های اول جنگ فرمانده کل قوا نداشتیم، جامعه رهبری نداشت، آن ستون مستحکم جامعه هدف قرار گرفته شده بود، فرماندهان عالی جنگ، رئیس ستاد نیرو‌های مسلح کشور، فرمانده سپاه، برخی از فرماندهان، دبیر شورای عالی دفاع، هدف قرار گرفتند و شهید شدند، علی‌القاعده کشور باید هم دچار فروپاشی سیاسی و هم فروپاشی نظامی شود و برآورد دشمن این است که کشور به سرعت دچار فروپاشی سیاسی می‌شود، بعد فروپاشی دفاعی و بعد مردم به میدان می‌آیند و داخل را به هم می‌ریزند و کار را تمام می‌کنند.

سؤال: روی این مؤلفه خیلی ویژه حساب کرده بودند؟

سردار نائینی: بله، کاملاً یک طرح کاملی بود، همه اجزاء و جزئیات آن کار شده بود، دشمن به دنبال این بود که با ضربه جدی به مؤلفه اقتدار سیاسی و اقتدار نظامی کشور، کشور را دچار فروپاشی کند، اما همه چیز برعکس شد؛ یعنی واقعاً برعکس شد، بعد از ۱۵ روز شما نگاه کنید، دشمن امروز دچار تردید، استیصال و سردرگمی است، متهم به بی‌برنامگی در بین نخبگان صهیونیستی، غربی و آمریکایی و این بحث‌هایی که عرض می‌کنم در رسانه‌های جهانی ظهور و بروز دارد، چیزی نیست که من ادعای خاصی داشته باشم، عرض کردم هدف‌های این جنگ کاملاً روشن و واضح بود؛ در دو سه روز اول ترامپ صریحاً می‌گفت که آماده‌ایم کار را تمام کنیم. می‌دانستند که ترامپ انگیزه، نیت و هدفش چیست و اینها را به صراحت مطرح می‌کرد، الان چه؟ الان ادبیات سردمداران جنگ؛ کسانی که جنگ را طراحی کردند، عبور از فروپاشی است و الان یک طرفه در بحث‌هایی که در بین خودشان می‌گذرد، این است که چگونه با جمهوری اسلامی کنار بیایند، چگونه ارتباط با جمهوری اسلامی برقرار کنند؟ به شکست خود اعتراف دارند، واقعیت جمهوری اسلامی را پذیرفتند، الان به نحوه تعامل با جمهوری اسلامی در مورد پایان جنگ فکر می‌کنند. همه بر اساس اسناد و مدارک است، منتها ظهور و بروز نمی‌دهند. بحث‌های داخلی خودشان به همین ترتیب است.

سؤال: یک مؤلفه اشاره فرمودید که در پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای کاملاً به صراحت عنوان شد که آن دوره‌ای که کشور به دلیل شهادت رهبر شهید عزیزمان فاقد رهبری و فرماندهی کل قوا بود، مردم رهبری کردند، این عنوان در بیانیه آمد و خیلی به نظرم تعبیر جالبی بود که این‌جا را دشمن محاسبه نکرده بود که مردم میدان‌داری می‌کنند و نقشه شکست می‌خورد؟

سردار نائینی: اینها تصورشان این بود که نظام متکی به یک ساختار فردی است، بعد با یک فهم غلطی از قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و قدرت دفاعی وارد جنگ شدند، توجه نداشتند که امام شهید ما دکترین و راهبرد جنگ را مشخص کرده بود؛ جنگ منطقه‌ای، طرح‌های عملیاتی از قبل از شهادت بررسی شده و همه به تصویب رسیده، فرماندهان عالی ما که شهید شدند، بازی جنگ را تمرین کردند، طرح‌های مختلف آماده است، به تصویب رسیده و تکلیف کاملاً روشن است، مشخص است که در مقابل هر سناریوی دشمن چه اقدامی باید انجام شود، ما درست است که به مردم ایران توصیه می‌کردیم که کشور به صورت عادی باید اداره شود و سایه جنگ از کشور باید برداشته شود، به مردم می‌گفتیم نگران نباشید، جنگ نیست، اما در نیروی مسلح، فرض ما بر قطعی بودن جنگ بود. یک لحظه فرماندهان ما، عزیزان ما در نیرو‌های مسلح، در وزارت دفاع و ستاد کل نیرو‌های مسلح به غیر از آمادگی فکر نکردندغ این شهید عزیزمان؛ شهید پاکپور که فرمانده کل سپاه بود، فکر می‌کنم در این هشت تا ۹ ماه فاصله بین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اگر یکی دو بار منزل رفته باشد، شبانه‌روز ایشان دنبال ترمیم آن خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه، ارتقای آمادگی‌ها و تجدید نظر در راهبرد‌ها و تاکتیک‌ها، نوآوری در سلاح‌ها بود، بچه‌های هوافضا و نیروی دریایی هم به همین ترتیب، بعد بچه‌های وزارت دفاع؛ امیر موسوی عزیز به همین ترتیب، همه عزیزان در این مدت فکر کردند و آمادگی‌های ما در لحظات اولیه جنگ رمضان؛ این جنگ اخیر، به مراتب بیشتر از جنگ قبلی بود.

سؤال: الان وضعیت نیروی دریایی و هوایی ما؛ چیز‌هایی که دشمن ادعا می‌کند، الان چگونه است؟ با توجه به این توضیحاتی که می‌فرمایید شهدای والامقام ما چنین آمادگی داشتند، این ادعا‌های دشمن چیست؟

سردار نائینی: مأموریت نیروی دریایی سپاه چیست؟ مأموریتش این است که پاسخ تعرضات دشمن را در دریا بدهد، پایگاه‌های نظامی و شناور‌های متخاصم و متجاوز دشمن را در کنار عزیزان ما در هوافضا با عملیات موشکی و پهپادی هدف قرار دهد؛ الان این کار را انجام می‌دهد یا نمی‌دهد؟ هر روز قدرتمندتر. تنگه هرمز را مگر مسدود نکرده، مدیریت نمی‌کند و در کنترل خود ندارد؟ بعد این آقایی که ادعا می‌کند من اشراف بر منطقه و دریا دارم، نیروی دریایی را منهدم کردم، اگر جرأت دارد ناوهایش نزدیک این منطقه شود. وقتی شما می‌بینید شناور‌هایی که با پرچم‌های مختلف در منطقه حضور داشتند، اما مالکیت آنها مربوط به آمریکا یا رژیم صهیونیستی بوده، همه هدف قرار گرفتند، اینها ادعا کردند و گفتند اگر جنگ شود، تنگه هرمز را ما کنترل می‌کنیم، شناور‌ها را اسکورت می‌کنیم، امنیت منطقه، انرژی و نفت را تأمین می‌کنیم؛ الان کجا هستند؟ شناور‌ها و ناو‌های جنگی آنها کجاست؟ ناو جنگی اینها در ۳۰۰ تا ۴۰۰ مایلی انتهای دریای عمان قرار داشت، با حملات موشک‌های کروز نیروی دریایی بلافاصله و بعد هم ارتش جمهوری اسلامی بلافاصله از منطقه دور شدند و به احتمال زیاد آسیب‌های فراوانی دیدند و رفتند برای اورهال، از صحنه جنگ دور شدند و مأموریت عملیاتی از آنها گرفته شد. بقیه تجهیزات آنها هم همین طور است، پایگاه‌های دریایی دشمن را الان نگاه کنید؛ تمام سامانه‌ها و سازه‌ها در حوزه راداری، پدافندی، ذخایر مهمات آنها، سازه‌های مختلفی که داشتند، جنگنده‌های مختلفی که داشتند، در این سامانه‌های جنگ الکترونیک؛ همه هدف قرار گرفته است.

سؤال: ظرفیت موشکی ما چطور است؟ همان دولتمردان آمریکای جنایتکار و برخی رسانه‌ها مدعی هستند که ظرفیت موشکی ایران برای چند هفته‌ای بیشتر نیست؟ بفرمایید ذخایر موشکی ما چطور است؟

سردار نائینی: وقتی عملیات ممتد، پیوسته و بدون هیچ وقفه‌ای با موشک انجام می‌دهیم؛ همین دیشب چهار موج عملیات انجام دادیم، روشن است که چه ظرفیت موشکی داریم. موشک‌های ما موشک‌های تولید یک دهه قبل است که الان استفاده می‌شود، بسیاری از موشک‌هایی که در دهه اخیر تولید کردیم، موشک‌هایی در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا عملیات رمضان تولید کردیم، اینها هنوز در عملیات‌ها به کار گرفته نشده است.

سؤال: یعنی هنوز ما شگفتانه‌هایی داریم؟

سردار نائینی: بله، تاریخ تولید بعضی از این موشک‌های ما مربوط به ۱۰ سال پیش است و زاغه‌های موشکی ما بسیاری دست نخورده، یعنی اگر ما در جنگ ۱۲ روزه و وعده صادق یک و دو مجموعاً ۷۰۰ تا ۸۰۰ موشک تولید کردیم، در این فاصله چند برابر مصرف کردیم و در عملیات خرج کردیم، در این فاصله چند برابر آن تولید کردیم.

سؤال: برویم سراغ اهدافی که نیرو‌های قدرتمند مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف این مدت از جنگ بر آنها تمرکز داشتند؛ چه نیرو‌های تروریستی آمریکا و چه رژیم منحوس صهیونی؟ اهداف ما چگونه بوده؟

سردار نائینی: ۱۵ روز از جنگ می‌گذرد، ما ۵۴ موج عملیات وعده صادق ۴ داشتیم، این غیر از عملیات‌هایی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته، ما در این مدت هر چه جلوتر رفتیم، تسلط ما بر دشمن بیشتر شده، عملیات‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر شده و میزان رهگیری پدافند دشمن هم کاهش پیدا کرده است؛ علت آن هم این است که ما بسیاری از سامانه‌های دشمن را هدف قرار دادیم و امروز در هر عملیات موشکی که انجام می‌دهیم عملیات‌ها دقیق‌تر شده هدفمند‌تر شده و میزان رهگیری پدافند دشمن هم کاهش پیدا کرده و علتش هم اینه که ما بسیاری از سامانه‌های دشمن را هدف قرار دادیم و امروز در هر عملیاتی که انجام می‌دهیم عملیات‌های موشکی، دقت حملات هم بیشتر است هم قدرت هم مخرب‌تر هم میزان رهگیری توسط موشک‌ها و پهپاد‌ها کمتر شده و ضریب اصابت‌ها بالا رفته اینها نکات بسیار مهمی است، تعداد پنجاه و چهار موج عملیات ما داشتیم این عملیات‌ها هم عملیات هوایی و زمینی بود عملیات‌های مختلف بوده و جنگ الکترونیک، عملیات اطلاعاتی ترکیب شده گاهاً عرض کنم خدمتتان موشک‌هایی که شلیک شده ترکیبی از موشک‌های سوخت جامد و سوخت مایع هست، برد بلند هست، میان‌بر هست، حدود هفتصد موشک تا الان شلیک شده.

سوال: مجموعاً؟

سردار نائینی: هم به اهداف آمریکایی‌ها هم رژیم صهیونیستی، سه هزار و ششصد پهباد مختلف ما توی عملیات‌های مختلف تا روز پانزدهم جنگ داشتیم، تعداد کشته و زخمی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی حدود پنج هزار نفر است چند روز پیش فقط در سرزمین‌های اشغالی بیش از سه هزار وزارت بهداشت خودشان اعلام کردند آنها معمولاً کشته را اعلام نمی‌کنند مجموعاً زخمی اعلام می‌کنند ضربه مغزی اعلام می‌کنند که ما معتقدیم حداقل یک سوم اینها کشته است، تعداد پهپاد‌های سرنگون شد تا الان انواع و اقسام هرمس و هر نوع مختلف صد و هجده تا، این پهپاد‌ها فقط پهباد‌هایی نیست که بدون فناوری و تکنولوژی باشد فقط یه مهماتی را حمل کند انتحاری بخورد به یک هدفی این پهباد‌ها همه جنگنده هستند جنگنده‌ای که شش تا هشت موشک حمل می‌کند از توی تل‌آویو توی اتاق جنگ هدایت می‌شود توی اتاق فرماندهی کنترل، بعد سیستم‌های جنگ الکترونیک دارد سیستم‌های ضد جنگ الکترونیک دارد در تصویربرداری بسیار پیشرفته است و توی جنگ دوازده روزه ما مشکل داشتیم قدرت پدافندی مان در ابعاد مختلف در جنگ اخیر افزایش پیدا کرده یکی از دستاورد‌های این مدت هست این مدت است فاصله بین این دو جنگ است حدود ده جنگنده و سوخت‌رسان دشمن ساقط شده و یا هدف قرار گرفتند و منهدم شده، اعتراف خود رژیم صهیونیستی و رسانه‌ها خودشان هست و آمریکایی.

چهار سامانه پدافند تاد کاملاً منهدم شد یعنی شونزده تا سامانه تاد دارد آمریکا که از این شانزده تا هشت تای آن توی خود منطقه آمریکاست هشت تا تو این منطقه است که چهار تای آن، پنجاه درصد آن سامانه‌ها منهدم‌شده سامانه‌های راداری همیجور، شناور‌ها و نفتکش‌هایی که منهدم شده هدف قرار گرفته و کاملاً غرق شده در دریا سوخته هجده تا شناور و نفتکش هست در این مدت، هزینه روزانه جنگ چیزی که خودشان اعتراف کردند روزی یک و نیم میلیارد دلار هزینه روزانه جنگ هست، تعداد نقاط راهبردی که مورد اصابت قرار گرفته نقاط راهبردی نقاط مهم را دارم عرض می‌کنم حدود دویست نقطه هست در شانزده تا پایگاه آمریکا و مراکزی در خود رژیم صهیونیستی سوخت‌رسان‌ها را عرض کرده‌ام که سوخت رسان‌هایی که قیمت‌های بسیار بالایی دارد تعدادش هم بسیار کم است یعنی یک هواپیمای بسیار راهبردی جنگنده‌ها وابسته به این این سوخت رسان‌ها هستند مهم‌ترین سامانه‌های پدافندی دشمن هدف قرار گرفت و نابود شد.

در این جنگ آمریکا مستقیم وارد جنگ شد و اسرائیل رژیم صهیونیستی بعد انتظارش این بود که وقتی آمریکایی‌ها وارد جنگ می‌شود زیر ضربات موشکی ما قرار نخواهند گرفت و دائماً زیر ضربات موشکی و قرارگرفتند آمریکایی هم نتوانستند بهشون کمک کنند و الان هم دیروز اعلام کردند که مشکل تامین مهمات دارند و آمریکایی‌ها از خودشان هم نتوانستند دفاع کنند و نتوانستند ائتلافی را بوجود بیاورند نه کشور‌های اروپایی را همراه کنند نه ائتلافی از کشور‌های منطقه علیه ایران شکل بدهند ناو‌هایی که عملیاتی بود مجهز بود برای جنگ آمدند، مجبور شدند از این منطقه فاصله بگیرند فرار کنند هر هدفی را که زدند نظیر به نظیر اون هدف را زدیم اگر سراغ زیرساخت اومدند پالایشگاه زدند انبار ذخیره سوخت و نفت را زدند ما هم دقیقاً بلافاصله، بانک زدند بلافاصله ملت ما دیدند الان هم اعلام کردیم سراغ زیرساخت‌های غیر نظامی بروند سراغ کارخانجات بروند سراغ زیرساخت‌های انرژی بروند به‌سرعت می‌زنیم بانک اطلاعات مان کامل است یعنی بانک اطلاعات در هر یک از این سرفصل‌ها با جزئیات کامل است اپلیکشین‌های همه این هدف‌ها هست به سرعت چند ساعت بعدش قاطع و مخرب می‌زنیم هیچ تردیدی درش نیست اهدافی که در سرزمین‌های اشغالی زدیم مراکز فرماندهی علمی، تحقیقاتی، وزارت جنگ، مجتمع‌های نظامی وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های هوایی، شکاری، پارک‌های فناوری ستاد کل ارتش، مقر‌های استقرار نظامیان، سامانه‌های راداری، فرودگاه، تاسیسات دریایی متخاصم را، پایگاه‌هایش را که مبدا حمله به جمهوری اسلامی است در این منطقه وجود دارد در این کشور‌ها قرار دارد هدف قرار دادیم ما آمریکا را هدف قرار دادیم، اهداف آمریکا مراکز آمریکا تاسیسات آمریکا، منافع آمریکا هر چیزی که متعلق به آمریکا هست هدف قرار دادیم، اما این را به شما بگویم دشمن دنبال از همان روز اول جنگ دنبال ایران هراسی بوده، دنبال تشویش افکار عمومی است دنبال ایجاد تنفر بدبینی نسبت به ایران هست و مسئله دارد میسازد و اهدافی را در بعضی از کشور‌ها مثل فرودگاه کویت مثل اهدافی را در ترکیه در عربستان اینها را که ما برایمان مشکوک است کار خود رژیم بود کار خود آمریکا بود بعد برای اینکه ایران را متهم کنند برای اینکه اعتلاف سازی کنند برای یک مسئله سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنند این داستان‌ها را به وجود آوردند.

سوال: همان عملیات پرچم دروغین؟

سردار نائینی: بله، ما آن چیزی که انجام دادیم و انجام می‌دهیم به عنوان پنجاه و چهار موج عملیات وعده صادق چهار همه اش روشن است مبدا عملیاتمان، اهدافمون بانک اهداف مان چه چیزی را هدف قرار می‌دهیم در چه ساعتی با چه حتی موشکی بعد پیامد‌ها و آثارشان برای ملت ایران برای همه مردم منطقه داریم توضیح میدهیم.

سوال: یک سؤال مهم که فکر می‌کنم خیلی از بینندگان ما هم این پرسش داشته باشد شما تصورتان از ادامه جنگ چگونه است جنگ تا کجا ادامه پیدا می‌کند و نظرتان در مورد پایان جنگ اصلاً اگر پایان جنگی متصور باشیم با چه شرایطی پایان جنگ مطلوب مد نظر ما است؟

سردار نائینی: مطلوب ما پایان جنگ واقعاً پایان جنگ است یعنی زمانی است که سایه جنگ از کشور برداشته بشود، اما اگر قرار باشد قطع درگیری بشود و بعد همچنان ابتکار عمل دشمن باشد و هر وقت اراده کند بعد از ترمیم خسارت هایش و قدرت یابی مجدد بخواهد دوباره تصمیم بگیرد به تعرض این پایان جنگ کاملاً برای ملت ایران پر هزینه است و تلخ است یعنی قطعاً غیر از اینکه دشمن باید تنبیه بشود باید خسارت جنگ را بدهد از این منطق باید خارج شود، اینها عرض کنم خدمتتان مطلوب‌های راهبردی ما هست ما امیدواریم که دشمن درس گرفته باشد دشمن با فرض ایران ضعیف وارد جنگ شد زمانی جنگ را بپذیرد ختم درگیری را بپذیرد که قدرت جمهوری اسلامی را قدرتمندی جمهوری اسلامی را بازدارندگی دفاعی، بازدارنده اجتماعی جمهوری اسلامی باور کرده باشد.

سوال: زنده باد، این تلاقی بازدارندگی دفاعی و بازدارندگی اجتماعی نکته بسیار مهمی است یعنی مردم بخشی از دفاع هستند و این نکته ظریف اشاره می‌کنید خیلی مایلم که پیام شما نسبت به مردم عزیز ایران را بدانیم خوب در آستانه سال نو هستیم در آستانه چهارشنبه آخر سال هستیم و پیام سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب؟

سردار نائینی: من قبلاً هم خدمت مردم عزیز که همه سرمایه کشور، سرمایه‌های ملی هستند عرض کردم هیچ نگرانی نسبت به قدرت دفاعی کشور نداشته باشند قدرت اصلی بازدارندگی کشور قدرت خود شما است.

سوال: هنوز هم شگفتانه‌های جدید داریم برای دشمن؟

سردار نائینی: قطعاً داریم اولاً که من عرض کنم عملیات ما تهاجمی‌تر، ممتد، پیوسته، مؤثر، مخرب ادامه می‌دهیم تا دشمن سر جایش بنشیند ما دنبال تنبیه متجاوز هستیم دشمن به بهانه واهی به یک کشور مقتدر بزرگ مردمی بعد حمله کرده تجاوز کرده خسارت وارد کرده باید دشمن سر جایش بنشیند و دشمن را با تنبیه کرد همچنان که توی جنگ هشت ساله دشمنان ما تنبیه شدند و سی و پنج شش سال کشور به بازدارندگی رسید اینجا هم همین جور است هیچ تفاوتی ندارد تازه آنجا ما چیزی نداشتیم یعنی زمانی که ارتش عراق که جنگ نیابتی بود حمله کرد به جمهوری اسلامی تعداد زیادی از شهر‌های ما در اشغال دشمن قرار گرفت به آبادان وقتی به پالایشگاهش حمله شد تمام زیرساخت‌های آب و برق و انرژی و گازش همه اش منهدم شد توی آبادان نمی‌شد نفس بکشی به خاطر گاز‌هایی که از پالایشگاه منتشر شده بود بعد شهر‌های دیگر همین جور، خرمشهر، دهلران و گیلان‌غرب و قصر شیرین و سومار و سرپل ذهاب و همه شهر‌ها را تخریب کردند دویست هزار کشته گرفت، اما یک وجب از خاک ایران جدا نشد یک وجب جدا نشد نشه ما درس گرفتیم از آن دفاع مقدس درس، توی جنگ دوازده روز دشمن درس نگرفت ما جنگ را ادامه می‌دهیم تا مطمئن بشویم که دشمن درس گرفته دشمن باور کرده قدرت دفاعی ما را الان دشمن دچار استیصال است دچار سردرگمی است بی‌برنامگی در جنگ یعنی از یک جایی شروع کرده در مانده نمی‌داند چگونه جمع کند با چه دستاوردی و یک ارتش مدعی بزرگ با بودجه‌ای که ترامپ درخواست کرده کنیم یک و نیم تریلیون دلار چهل و سه درصد بودجه ارتش‌های دنیا است در مقابل جمهوری اسلامی که بودجه‌اش هشتاد برابر کمتر است یعنی بودجه ارتش آمریکا هشتاد برابر بودجه ایران است.

سوال: رهبر سعید مان گفتند قوی‌ترین ارتش دنیا چنان سیلی می‌خورد؟

سردار نائینی: الان دچار استیصال شده، کامل استیصا، بنادر تاسیسات انرژی رژیم صهیونیستی تا الان توی این پانزده روز هدف قرار گرفته بعضی چهار بار هدف قرار گرفته و شرکت‌های آمریکایی، پالایشگاه‌ها زیادی را توی منطقه ساختند سهام‌دار این پالایشگاه هستند قطعاً اگر سراغ زیرساخت‌های ما بیایند همه اینها هدف‌های ما هستند تردیدی در این نداریم سراغ کارخانجات بیایند اعلام کردیم قطعاً کارخانجاتی که متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی است و یا سهامداران شرکت‌های امریکایی هستند اون‌ها را گفتیم قطعاً هدف قرار خواهیم داد، یک ساعت دو ساعت بعدش هدف قرار می‌گیرد هیچ تردیدی در این نیست این را دارم قاطع و محکم می‌گویم و طرح‌های عملیاتی این هم کاملاً آماده هست و هیچ مشکل خاصی هم برای پاسخ قاطع نداریم.

سوال: متشکرم از توضیحات جامع و کاملی که در مورد اهداف از امریکا و رژیم صهیونی ظرف دو هفته هدف قرار گرفته برای مردم عزیز بیان فرمودید سردار یک اشاره کردید به حوزه پدافندی که ما از جنگ پیشین دوازده روزه که به کشور تحمیل شد تا این دوره اقدامات شایسته صورت گرفت و تقویت کردیم خودمان را، اما بفرمایید که در دیگر حوزه‌ها چه تجربه‌هایی از جنگ گذشته به کمک ما آمده و این دوره تفاوت داشته است؟

سردار نائینی: جنگ‌ها کلاً فرصتی است برای یک بازنمایی قدرت و افزایش آمادگی‌ها، برطرف کردن ضعف‌ها و به تعبیر شهید سلیمانی فرمودند بحران‌ها همه اش فرصت است یعنی قطعاً وضعیت ما در عملیات وعده صادق دو بهتر از یک بود، وعده صادق سه بهتر بود الان وضعیت ما فوق‌العاده با تحولاتی که در عرصه‌های مختلف انجام شده قابل مقایسه نیست اصلاً قابل مقایسه نیست با جنگ هم در حوزه آفند هم در حوزه پدافند یعنی وضعیت ما در ابعاد مختلف آفندی و در ابعاد مختلف پدافندی و در حوزه جنگ اطلاعاتی، جنگ سایبری، جنگ الکترونیک در ابعاد مختلف کاملاً تحول درش ایجاد شد و این نتیجه دستاورد‌ها هست نتیجه مجاهدت‌هایی است که توی فاصله جنگ قبلی و جنگ بعدی اتفاق افتاده، شبانه‌روز این بچه‌ها هوافضا و بچه‌های نیروی دریایی مجاهدت کردند کار کردند قدرت ساختند اشکالات را برطرف کردند شما در جنگ دوازده روز بخشی از سایت‌های موشکی ما زیر ضربات حملات دشمن قرار گرفت بعضی از سامانه‌های پدافندی ما به همین ترتیب سامانه‌های راداری ما همه اینها ترمیم پیدا کرد ارتقا پیدا کرد و ابتکارات جدیدی رسیدیم و ظهور و بروز پیدا کرد.

سوال: در جریان جنگ جاری هم احتمالاً دوباره روزآمد سازی‌هایی صورت می‌گیرد؟

سردار نائینی: جنگ همین است ببینید جنگ همین است در سطح تاکتیکی بالاخره خسارت وارد می‌شود در سطح تاکتیکی این هست، اما اصل آن هدف‌های راهبردی است که دشمن برای چه هدفی اومده به چه چیزی رسید.

سوال: این را باز تاکید بکنیم که همه عزیزان ما به ویژه نسل جوان و قشر جوان عزیز به این توجه کند که ما با قدرت خود خوانده برتر جهانی یعنی امریکا وارد نبرد شدیم و او البته به ما تهاجم کرده، اما پاسخ‌های کوبنده دادیم در مورد نقش تنگه هرمز هم خواهش می‌کنم که توضیح بفرمایید که الان در جنگ چه اثری دارد این جغرافیایی راهبردی؟

سردار نائینی: خوب تنگه هرمز که مستحضرید یک منطقه بسیار استراتژیک هست راهبردی هست یکی از آبراه‌های مهم جهان هست سی درصد نیاز نفت جهان از این تنگه عبور می‌کند، بخشی از تجارت جهان به این تنگه وابسته است و در این جنگ خارج از محاسبات دشمن که دشمن در محاسباتشان نبود فکر نمی‌کرد تنگه هرمز کاملاً در مدیریت نیروی دریایی سپاه است منطقه مسئولیتی نیروی دریای سپاه بود براساس نظام حقوقی که وجود دارد در مورد عبور از تنگه‌ها ایران الان حاکمیت کامل دارد و ما عرض کنم خدمتتان اجازه نمی‌دهیم توی این منطقه که منطقه جنگی هست تعرض به کشور به دشمنی که تعرض کرده کشور را و درگیر جنگ کرده کشوری که عضو سازمان ملل است کشوری که عضو پی تی است به بهانه‌های واهی به اون تعرض شده و همه اهداف و منافع و مراکز و شناور‌های دشمن و متحدین آنها را که بخواهند از این منطقه عبور کنند اجازه نمی‌دهیم از منافع این تنگه هرمز بهره‌ای ببرند.

سوال: همچنان در تحت مدیریت حامل لواء مسلح هستند؟

سردار نائینی: کاملا.

سوال: یک ادعا‌هایی دشمن در مورد کشور‌های همسایه مطرح می‌کند و روایت سازی‌هایی صورت می‌گیرد و جوسازی بهتر است بگوییم که انجام می‌شود مبنی‌ بر اینکه خوب ما نسبت به این کشور‌ها اقدام تهاجمی داشتیم آیا واقعاً ما کشور‌های همسایه را مورد هدف قرار دادیم چه شمالی یا جنوبی یا اینکه این قضیه از شکل دیگری برخوردار است و توضیح شما به‌عنوان سخن‌گوی رسمی سپاه پاسداران چیه؟

سردار نائینی: من در گفتگوی قبلی عرض کردم در بیانیه‌های رسمی هم به عنوان سپاه و ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کردیم وزیر محترم خارجه و سخن‌گوی وزارت خارجه هم این را صریحاً اعلام کردند ما در جنگ در کنار همسایگان خودمان هستیم هیچ هدف غیر نظامی و هیچ هدفی که متعلق به کشور‌ها باشد جز بانک اهداف ما نیست انشاءالله ما شاهد شکست نهایی دشمن در این جنگ خواهیم بود چهارشنبه هم، چهارشنبه دشمن سوزی است و با شدت بیشتر پایگاه‌های آمریکا سرزمین‌های صهیونیستی زیر آتش موشک‌ها قرار بگیرد، قرار خواهد گرفت نماد‌های سلطنت‌طلبی، تروریست‌ها، تجزیه طلب، مزدوران در کشور به آتش کشیده می‌شود.