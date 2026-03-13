توضیحات علمالهدی درباره روند انتخاب رهبر انقلاب/ نظرم را مکتوب اعلام کرده بودم
وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: از این مجاهدت ارزشمندی که شما در این راهپیمایی نفرت از دشمنان خدا انجام دادی؛ همچنین از مردم بابت مجاهداتی که در این روزها و شبها به منصه ظهور گذاشتند قدردانی میکنم زیرا در تاریخ اسلام این میزان ایستادگی و مقاومت اسلامی در حمایت از خط دین و انقلاب کمسابقه بوده است.
امام جمعه مشهد با اشاره به روحیه مقاومت مردم افزود: ایستادگی مردم در سرما و گرما و در عرصههای مختلف تجمع، دنیا را مات و مبهوت کرده است. این رفتار مردم که با وجود تهدیدها و حملات دشمن با غیرت و شهامت در میدان حاضر میشوند، موجب خشنودی قلب امام زمان(عج) است که مردمی تا این اندازه در این مسیر استوار ایستادهاند.
وی در ادامه با اشاره به شهادت برخی از افراد در این روزها بیان کرد: بابت مشکلاتی که برای برخی خانوادهها پیش میآید و عزیزانشان در این روزها به شهادت میرسند نیز متأسف هستیم. امروز روز شهید و سالروز تأسیس بنیاد شهید به دستور امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس است و با وجود گذشت بیش از چهار دهه همچنان شهدایی به محضر اسلام تقدیم میشود. امیدواریم خداوند متعال به بازماندگان این شهدای عزیز صبر و اجر کامل عنایت فرماید.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با طرح این پرسش که این مبارزه با چه جریانی است، اظهار کرد: جنگ ما با دو جریان است که دو ویژگی دارند؛ نخست درندگی و سبعیت. امروز نابکارترین، شیطانترین، خطرناکترین و سرسختترین موجود روی زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. ویژگی دوم آنان دشمنی با خدا و بندگان خداست؛ تا جایی که در مسیر براندازی اسلام در دنیا حرکت کرده و اسلام را مانع سلطهگری خود میدانند. از این رو ما به عنوان مسلمان و متدین وظیفه داریم در برابر چنین دشمنی مبارزه کنیم.
آیتالله علمالهدی در ادامه با اشاره به سرانجام این تقابل گفت: اگر بخواهیم صرفاً از امکانات و توانمندیهای خود سخن بگوییم این امر قابل اتکا نیست؛ بنابراین باید به قرآن کریم رجوع کنیم و ببینیم سرانجام این مقاومت مردمی چه خواهد بود. خداوند متعال در سوره اسراء درباره سرنوشت رژیم صهیونیستی میفرماید که شما از ابتدا دست به جنایت زدید و دوبار کسانی برای نابودی شما خواهند آمد.
وی افزود: خداوند در آیه هفتم سوره اسراء بیان میکند هنگامی که وعده دوم فرا برسد چهرههای شما سیاه میشود؛ یعنی بیآبرو خواهید شد و دنیا به ذلت و نکبت شما پی خواهد برد و بشر از شما متنفر میشود.
امام جمعه مشهد ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی به چنین وضعیتی دچار شده است، به گونهای که در سراسر جهان انسان آزادهای نیست که از جنایات کودککشی و بیرحمیهای آن بیزار نباشد. امروز در واقع همه دنیا به صحنه روز قدس تبدیل شده و ملتها نسبت به این رژیم اظهار نفرت و انزجار میکنند.
وی با اشاره به ادامه آیه مذکور بیان کرد: در ادامه آیه آمده است کسانی که پیشتر وارد مسجد شدند بار دیگر بر شما مسلط خواهند شد و آن سرزمین را از شما خواهند گرفت؛ در نتیجه هم شکست میخورید و هم نابود میشوید. نخستین کسانی که وارد مسجدالاقصی شدند لشکر اسلام بودند و با وجود همه جنایات، رژیم صهیونیستی هنوز نتوانسته این مسجد را از بین ببرد و خداوند نیز تأکید میکند برتریجویی آنان نابود خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله انتخاب رهبری پس از ارتحال امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: پس از رحلت رهبر عظیمالشأن انقلاب، کشور نیازمند رهبری بود که در این مسیر استوار بایستد و این راه را ادامه دهد؛ از این رو مجلس خبرگان رهبری در پی انتخاب چنین شخصیتی بود.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دیداری با اعضای مجلس خبرگان تأکید کرده بودند که رهبر علاوه بر برخورداری از فقاهت، عدالت و اجتهاد، باید جهتگیری انقلابی نظام را حفظ کرده و آن را از هرگونه تحریف و انحراف مصون بدارد.
علمالهدی با بیان اینکه حوزههای علمیه پس از انقلاب اسلامی سرشار از مجتهدان بصیر است، گفت: در عین حال فردی باید انتخاب میشد که در مسیر ترسیمشده از سوی رهبر انقلاب حرکت کرده و مردم را در مسیر آرمانهای انقلاب هدایت کند.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب رهبری با تماس تلفنی یا وبینار انجام نشد، بلکه با حضور حضوری و رسمی بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان برگزار شد. برخی از اعضا از جمله بنده که امکان حضور نداشتیم نظر خود را به صورت مکتوب اعلام کرده بودیم.
علم الهدی در خطبه عبادی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: حضور مؤمنانه مردم روزهدار در این راهپیمایی و اعلام انزجار از دشمنان خدا، عبادتی مجاهدانه است که در کنار عبادات شبهای قدر موجب روسفیدی انسان در پیشگاه الهی میشود.
امام جمعه مشهد با اشاره به پایان شبهای قدر افزود: پس از این شبهای مبارک، برای انسان پروندهای تازه در مسیر بندگی آغاز میشود و باید مراقب بود که این فرصت جدید با گناه و معصیت آلوده نشود.
وی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای گناه تأکید کرد: انسان نباید به امید توبه در آینده مرتکب گناه شود، چرا که ممکن است مرگ در همان حال فرا برسد و سرنوشت ابدی او را دچار خسارت کند.