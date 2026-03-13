خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

توضیح دنیامالی در خصوص عدم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال

کد خبر : 1761739
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: سفیر ایران در مکزیک رایزنی کرده که اگر مکزیک میزبانی بازی‌های ایران را بپذیرد به جام جهانی برویم که بعید به نظر می‌رسد، شدنی باشد.

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: کشوری که میزبان بازی های جام جهانی است بر اساس قوانین جهانی و منشور المپیک باید شرایط را برای همه کشورها مهیا کند اما آمریکا از هیچ اصولی پیروی نمی کند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: مجامع جهانی باید در قبال جنگی که آمریکا به ما تحمیل کرد، وارد می شدند و میزبانی را از این کشور می گرفتند.

وی افزود: متاسفانه مجامع جهانی در مقابل این کشورها به جهت اینکه خودشان مستقل نیستند، حمایتی نکردند.

دنیامالی با بیان این که فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی المپیک این رفتارها را حتی محکوم نکردند،‌ عنوان کرد: سفیر ایران در مکزیک رایزنی کرده که اگر مکزیک میزبانی بازی‌های ایران را بپذیرد به جام جهانی برویم که بعید به نظر می‌رسد، شدنی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل