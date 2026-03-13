توضیح دنیامالی در خصوص عدم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال
وزیر ورزش و جوانان گفت: سفیر ایران در مکزیک رایزنی کرده که اگر مکزیک میزبانی بازیهای ایران را بپذیرد به جام جهانی برویم که بعید به نظر میرسد، شدنی باشد.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: کشوری که میزبان بازی های جام جهانی است بر اساس قوانین جهانی و منشور المپیک باید شرایط را برای همه کشورها مهیا کند اما آمریکا از هیچ اصولی پیروی نمی کند.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: مجامع جهانی باید در قبال جنگی که آمریکا به ما تحمیل کرد، وارد می شدند و میزبانی را از این کشور می گرفتند.
وی افزود: متاسفانه مجامع جهانی در مقابل این کشورها به جهت اینکه خودشان مستقل نیستند، حمایتی نکردند.
دنیامالی با بیان این که فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی المپیک این رفتارها را حتی محکوم نکردند، عنوان کرد: سفیر ایران در مکزیک رایزنی کرده که اگر مکزیک میزبانی بازیهای ایران را بپذیرد به جام جهانی برویم که بعید به نظر میرسد، شدنی باشد.