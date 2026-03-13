توضیح دنیامالی در خصوص عدم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: کشوری که میزبان بازی های جام جهانی است بر اساس قوانین جهانی و منشور المپیک باید شرایط را برای همه کشورها مهیا کند اما آمریکا از هیچ اصولی پیروی نمی کند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: مجامع جهانی باید در قبال جنگی که آمریکا به ما تحمیل کرد، وارد می شدند و میزبانی را از این کشور می گرفتند.

وی افزود: متاسفانه مجامع جهانی در مقابل این کشورها به جهت اینکه خودشان مستقل نیستند، حمایتی نکردند.

دنیامالی با بیان این که فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی المپیک این رفتارها را حتی محکوم نکردند،‌ عنوان کرد: سفیر ایران در مکزیک رایزنی کرده که اگر مکزیک میزبانی بازی‌های ایران را بپذیرد به جام جهانی برویم که بعید به نظر می‌رسد، شدنی باشد.

انتهای پیام/