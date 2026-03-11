به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته

ضمن عرض تسلیت شهادت والد بزرگوار‌تان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و خلف شایسته حضرت امام خمینی(س)، و سایر شهیدان آن بیت رفیع، همچنین شهادت جمع کثیری از فرماندهان و نیروهای مقتدر مسلح و هموطنان عزیز، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان مظلوم و معصوم میناب به‌دست دولت پیمان‌شکن و یاغی آمریکا و رژیم تروریستی و سفّاک صهیونیستی، انتخاب حضرتعالی توسط مجلس خبرگان به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض می‌نمایم.

