پیام تبریک معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پی انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی

با صدور پیامی معاون حقوقی رئیس‌جمهور انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

 

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته

ضمن عرض تسلیت شهادت والد بزرگوار‌تان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و خلف شایسته حضرت امام خمینی(س)، و سایر شهیدان آن بیت رفیع، همچنین شهادت جمع کثیری از فرماندهان و نیروهای مقتدر مسلح و هموطنان عزیز، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان مظلوم و معصوم میناب به‌دست دولت پیمان‌شکن و یاغی آمریکا و رژیم تروریستی و سفّاک صهیونیستی، انتخاب حضرتعالی توسط مجلس خبرگان به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض می‌نمایم.

اخبار مرتبط
