هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی در اسکله های تجاری و اقتصادی حضور ندارند/کوچکترین تهدیدی علیه بنادر ما عملیاتی شود هیچ یک از بنادر در خلیج فارس امنیت نخواهند داشت

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی شامگاه چهارشنبه (۲۰ اسفندماه) در گفت وگویی تلویزیونی اظهار داشت: الحمدلله عملیات‌های پی در پی کوبنده و دشمن شکن نیروهای مسلح با موفقیت خسارات بسیار سنگینی را در شب گذشته علیه آمریکای جنایتکار و پایگاه هایشان در منطقه و در سرزمین های اشغالی به جا گذاشت.

وی افزود: خسارات فراوان و تلفات سنگینی را بر آن ها تحمیل کردیم.

سردار شکارچی گفت: امروز فرماندهی جنایتکار ارتش آمریکا در سنتکام تهدید کرده به دروغ بیان کرده که شناورهای نیروی دریایی سپاه در اسکله‌ها و در بنادر اقتصادی ایران مخفی شدند.

وی ادامه داد: این خبر را صد در صد کذب می‌دانیم و دروغ است، نیروی دریایی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین ارتش جمهوری اسلامی قدرتمندتر از آن هستند که بخواهند خدای نکرده به مکان های دیگری که جمعیتی و اقتصادی است بروند و مشکل برای آن ها درست کنند

وی گفت: ما قدرتمندانه ایستاده ایم و ابتکار عمل در خلیج فارس امروز به دست این نیروهای قدرتمند است، این بهانه ای است برای اینکه سنتکام مراکز اقتصادی ما را مورد اصابت قرار بدهد و تهدید کند.

سردار شکارچی ادامه داد: اگر همچنان در تداوم این کشتن مردم بی گناه زنان و مردان و کودکان بیگناه بخواهد اقدامات خاصی را انجام دهد متقابلا ما تهدید می کنیم؛ بر خلاف اینکه هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی در اسکله های تجاری و در مراکز اقتصادی و در بنادر کشتیرانی و اقتصادی حضور ندارند.

وی تصریح کرد: چنانچه کوچکترین تهدیدی علیه بنادر ما عملیاتی شود هیچ یک از بنادر و اسکله های در خلیج فارس در مقابل ما هیچ یک امنیت نخواهند داشت و همه اسکله ها و بنادر و مراکز تجاری و اقتصادی کل منطقه هدف مشروع ما خواهد بود و عملیات سنگین تر از عملیات های که تا الان انجام دادیم را انجام خواهیم داد.

وی گفت: لذا ما از کشورهای همسایه می‌خواهیم که ضرب العجل پناه به آمریکایی ها ندهند و آنان را بیرون بریزند؛ نگذارند به منافع و منابع خودشان به عنوان مخفیگاه آمریکایی ها آسیبی وارد شود.

سردار شکارچی ادامه داد: ما همچنان بارها تاکید کردیم و الان هم تاکید می‌کنیم به حاکمیت ملی کشورها احترام میگذاریم؛ منافع ملی ملت های مسلمان برایمان قابل احترام هستند، ولی امروز متاسفانه به عنوان مخفیگاه ارتش وحشی آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تاکنون ما دست نگه داشتیم ولی امروز اگر این تهدید آمریکا عملیاتی شود قطعا هیچ اسکله ،بندری و مرکز اقتصادی در خلیج فارس از دسترس ما خارج نخواهد بود و به عنوان هدف مشروع مورد اصابت قرار خواهند گرفت.