آقای مدنی زاده! از به اجرا گذاشتن چک ها در شرایط جنگی ممانعت کنید

به گزارش ایلنا،منوچهر متکی نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت:

بنام حضرت دوست

جناب آقای دکتر مدنی زاده

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

با تبریک انتخاب رهبر عزیز انقلاب اسلامی(حفظه الله ) و با آرزوی پیروزی سپاه دلاور وارتش غیور ما برمتجاوزین امریکایی - صهیونی، آگاهی دارید، برخی از اصناف مانند داروخانه داران و اقشار مانند پیمانکاران بدلیل تبعات ناشی از شرایط جنگی قادر به تسویه چک های خود نشد ه اند. به اجرا گذاشتن این چک ها و در نتیجه مسدود شدن حساب های آنان موجب بروز اخلال برای ادامه خدمات در حوزه های دولتی(شهرداری ها) ومردمی می شود.

انتظار میرود با اتخاذ تمهیداتی ازسوی جناب عالی و رئیس کل محترم بانک مرکزی و همکاری بانک ها و موسسات مالی این مشکل با تعلیق به اجرا گذاشتن این چک ها اجالتا مرتفع گردد.

منوچهر متکی

نماینده تهران بزرگ و عضو کمسیون اقتصادی مجلس ۱۴۰۴/۱۲/۱۹

