متکی خطاب به وزیر اقتصاد و امور دارایی:
آقای مدنی زاده! از به اجرا گذاشتن چک ها در شرایط جنگی ممانعت کنید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: برخی از اصناف مانند داروخانه داران و اقشار مانند پیمانکاران بدلیل تبعات ناشی از شرایط جنگی قادر به تسویه چک های خود نشد ه اند. به اجرا گذاشتن این چک ها و در نتیجه مسدود شدن حساب های آنان موجب بروز اخلال برای ادامه خدمات در حوزه های دولتی(شهرداری ها) ومردمی می شود.
به گزارش ایلنا،منوچهر متکی نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت:
بنام حضرت دوست
جناب آقای دکتر مدنی زاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
با تبریک انتخاب رهبر عزیز انقلاب اسلامی(حفظه الله ) و با آرزوی پیروزی سپاه دلاور وارتش غیور ما برمتجاوزین امریکایی - صهیونی، آگاهی دارید، برخی از اصناف مانند داروخانه داران و اقشار مانند پیمانکاران بدلیل تبعات ناشی از شرایط جنگی قادر به تسویه چک های خود نشد ه اند. به اجرا گذاشتن این چک ها و در نتیجه مسدود شدن حساب های آنان موجب بروز اخلال برای ادامه خدمات در حوزه های دولتی(شهرداری ها) ومردمی می شود.
انتظار میرود با اتخاذ تمهیداتی ازسوی جناب عالی و رئیس کل محترم بانک مرکزی و همکاری بانک ها و موسسات مالی این مشکل با تعلیق به اجرا گذاشتن این چک ها اجالتا مرتفع گردد.
منوچهر متکی
نماینده تهران بزرگ و عضو کمسیون اقتصادی مجلس ۱۴۰۴/۱۲/۱۹