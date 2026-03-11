شهادت سرلشکر بهرام حسینی مطلق، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی مطلق رئیس اداره طرح و عملیات، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی مطلق رئیس اداره طرح و عملیات، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی مطلق، رئیس اداره طرح و عملیات معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پی جنایت حمله تروریستی مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم پالید و اهریمنی صهیونیستی علیه ایران اسلامی، جلوه‌ای دیگر از خصومت راهبردی دشمنان ملت ایران در مواجهه با اقتدار دفاعی و امنیت ملی کشور را آشکار ساخت.

این سردار فهیم، بصیر و ولایی، با سال‌ها تجربه ارزشمند در حوزه طرح و عملیات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی، ارتقای توان عملیاتی نیروهای مسلح و تقویت آمادگی عملیاتی و بازدارندگی کشور ایفا نمود. مدیریت هوشمندانه ایشان در حوزه طرح و عملیات، موجب هماهنگی مؤثر میان ارکان مختلف ستاد کل نیروهای مسلح و افزایش کارآمدی سازوکارهای دفاعی در برابر تهدیدات متنوع و پیچیده شد.

بی‌تردید شهادت این پاسدار رشید و شجاع، گرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و جامعه راهبردی کشور است، اما خون مطهر او سرمایه‌ای راهبردی برای تعمیق انسجام ملی، ارتقای آمادگی دفاعی و استمرار مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید می‌نماید که راه پرافتخار این مجاهد مخلص با صلابت و هوشمندی راهبردی او در نسل جدید نیروهای مسلح استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران باید در مواجهه با عزم راسخ و ظرفیت‌های بازدارنده جمهوری اسلامی ایران، محاسبات خود را بازبینی کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

