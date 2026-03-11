شهادت معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید محسن دره باغی معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت پرافتخار امیر سرلشکر خلبان محسن درهباغی، معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پی جنایت حمله تروریستی مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر ماهیت خصمانه دشمنان ملت ایران در مقابله با استقلال ملی ، اقتدار دفاعی و پیشرفت راهبردی کشور را آشکار ساخت.
این امیر متعهد و خلبان مجاهد، با سالها تجربه ارزشمند در عرصههای عملیاتی و مدیریتی نیروهای مسلح، نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی نظام پشتیبانی، توسعه زیرساختهای آماری و تقویت فرآیندهای تصمیمسازی راهبردی در ساختار فرماندهی نیروهای مسلح ایفا نمود. حضور مؤثر ایشان در حوزه آمار و پشتیبانی، سهمی قابل توجه در افزایش دقت راهبردی برنامهریزیهای دفاعی، بهینهسازی منابع و ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات گوناگون داشت.
بیتردید شهادت این سرباز ولایت ، گرچه ضایعهای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران محسوب میشود، اما خون پاک او سرمایهای راهبردی برای تقویت عزم ملی، تعمیق همافزایی سازمانی و استمرار مسیر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولی عصر (عج )، خانواده معزز آن شهید والامقام، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید مینماید که راه پرافتخار این مجاهد مخلص با صلابت، هوشمندی و ابتکار راهبردی ادامه خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در برابر اراده راسخ فرزندان این سرزمین راهی جز پذیرش اقتدار جمهوری اسلامی نخواهند داشت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی