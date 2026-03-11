پیام تبریک و تسلیت سپاه به مناسبت شهادت سرلشکر شهید صالح اسدی

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در تجاوز تروریستی و جنایتکارانه دشمن آمریکایی صهیونی، جلوه‌ای دیگر از تقابل راهبردی جبهه استکبار با اقتدار، هوشمندی و پیشرفت روزافزون جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.

این فرمانده مجاهد و مدیر برجسته اطلاعاتی، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در میدان صیانت از امنیت ملی، رصد هوشمندانه تهدیدات، ارتقای اشراف اطلاعاتی و تقویت سامانه‌های راهبردی تصمیم‌سازی در نیروهای مسلح صرف نمود و با روحیه‌ای جهادی، بصیرت انقلابی و نگاه آینده‌نگر، نقشی مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌ها و طراحی‌های پیچیده دشمنان علیه ایران اسلامی ایفا کرد.

حضور مؤثر ایشان در جایگاه معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، سهمی تعیین‌کننده در تعمیق بازدارندگی اطلاعاتی، تقویت هم‌افزایی میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و ارتقای آمادگی راهبردی کشور در مواجهه با تهدیدات ترکیبی و پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشت.

بی‌تردید شهادت این سردار مؤمن و فداکار، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی کشور به شمار می‌رود، اما خون مطهر او سرمایه‌ای راهبردی برای تعمیق اراده ملی، تقویت روحیه مجاهدت و ارتقای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور فرماندهان و نخبگان امنیتی، نه‌تنها خللی در مسیر اقتدار ملی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تحکیم انسجام سازمانی و افزایش ابتکار عمل در مقابله با دشمنان می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولی الله الاعظم امام زمان (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، تأکید می‌نماید که راه نورانی این مجاهد صدیق با عزم راسخ، هوشمندی راهبردی و ابتکار عملی که میراث مجاهدت‌های اوست، استمرار خواهد یافت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی