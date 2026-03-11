پیام تبریک و تسلیت سپاه به مناسبت شهادت سرلشکر شهید صالح اسدی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در تجاوز تروریستی و جنایتکارانه دشمن آمریکایی صهیونی، جلوه‌ای دیگر از تقابل راهبردی جبهه استکبار با اقتدار، هوشمندی و پیشرفت روزافزون جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.

این فرمانده مجاهد و مدیر برجسته اطلاعاتی، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در میدان صیانت از امنیت ملی، رصد هوشمندانه تهدیدات، ارتقای اشراف اطلاعاتی و تقویت سامانه‌های راهبردی تصمیم‌سازی در نیروهای مسلح صرف نمود و با روحیه‌ای جهادی، بصیرت انقلابی و نگاه آینده‌نگر، نقشی مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌ها و طراحی‌های پیچیده دشمنان علیه ایران اسلامی ایفا کرد.

حضور مؤثر ایشان در جایگاه معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، سهمی تعیین‌کننده در تعمیق بازدارندگی اطلاعاتی، تقویت هم‌افزایی میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و ارتقای آمادگی راهبردی کشور در مواجهه با تهدیدات ترکیبی و پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشت.

بی‌تردید شهادت این سردار مؤمن و فداکار، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی کشور به شمار می‌رود، اما خون مطهر او سرمایه‌ای راهبردی برای تعمیق اراده ملی، تقویت روحیه مجاهدت و ارتقای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور فرماندهان و نخبگان امنیتی، نه‌تنها خللی در مسیر اقتدار ملی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تحکیم انسجام سازمانی و افزایش ابتکار عمل در مقابله با دشمنان می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولی الله الاعظم امام زمان (عج)، خانواده مکرم آن شهید والامقام، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، تأکید می‌نماید که راه نورانی این مجاهد صدیق با عزم راسخ، هوشمندی راهبردی و ابتکار عملی که میراث مجاهدت‌های اوست، استمرار خواهد یافت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

