خداییان افزود: شما در خط مقدم امدادرسانی به مردم هستید و در شرایطی که همه از خطر فرار می‌کنند شما به دل خطر می‌زنید. دشمن صهیونی آمریکایی از خطوط قرمز قواعد و قوانین حقوق بشری عبور کرده و مراکز امدادی، درمانی، اورژانس و مدارس ایران را بمباران می‌کند. ما اخبار را دنبال می‌کنیم و می‌بینیم که نیروهای هلال‌احمر در اولین لحظات پس از حملات در صحنه حاضر می‌شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تأکید کرد: من به نمایندگی از قوه قضاییه و سازمان‌های نظارتی اینجا هستم تا از این همه ایثار و ازخودگذشتگی قدردانی و تشکر کنم. هلال‌احمر در حال حاضر در عرصه بین‌المللی فعال است و تمام نقض قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را در اسرع وقت گزارش می‌کند و همچنین در میدان عملیات امدادرسانی حضور دارد. ما برای هر کاری که لازم باشد در خدمت و در کنار هلال‌احمر ایستاده‌ایم.

دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان نیز در جریان این حضور گزارشی از مأموریت‌ها و خدمات هلال احمر در روزهای جنگ و همچنین خسارات برآورد شده و آسیب به واحدهای غیرنظامی ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۹ هزار و ۷۳۴ واحد غیرنظامی هدف حملات دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفته است، اضافه کرد: تعداد واحد مسکونی آسیب دیده از حملات دشمنان ۱۶ هزار و ۹۹۱ واحد بوده است. همچنین ۳ هزار و ۳۸۴ واحد تجاری نیز از حملات دشمنان آسیب دیده‌اند.

وی با اشاره به حمله به مراکز دارویی و درمانی کشور، افزود: ۷۷ مرکز درمانی و دارویی کشور دچار آسیب‌های جدی شده‌اند از جمله بیمارستان گاندی در تهران و بیمارستان ولیعصر که در حال حاضر از مدار خدمت رسانی خارج شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: ۶۹ مدرسه و واحد آموزشی در این حملات دچار آسیب شده‌اند که شدیدترین آن مربوط به دبستان دخترانه میناب در استان هرمزگان بوده است و آموزش و پرورش تا امروز ۱۹۵ شهید و ۱۵۴ مجروح معلم و دانش آموز داشته است.

دکتر کولیوند تعداد مراکز، پایگاه‌ها، شعب آسیب‌دیده هلال احمر در جنگ را ۱۳ مرکز اعلام کرد و افزود: ۱۷ دستگاه خودرو شامل ۲ خودروی نجات، آنست و ۱۵ آمبولانس هلال‌احمر در این حملات از چرخه خدمت‌رسانی خارج شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام شهادت یکی از امدادگران هلال‌احمر اصفهان در جنگ رمضان، افزود: بر اثر حملات دشمنان، ۱۱ تن از کادر درمان تاکنون به شهادت رسیده‌اند و ۵۳ نفر نیز دچار مصدومیت شده‌اند.

دکتر کولیوند اظهار کرد: حملات دشمن صهیونی آمریکایی منجر به شهادت ۲۰۰ کودک زیر ۱۲ سال، حدود ۲۰۰ زن، ۲۴۱ نفر غیرنظامی و مصدومیت ۱۴۰۰ غیرنظامی دیگر شده است.

شاهین فتحی، مدیرعامل هلال احمر استان تهران نیز در جلسه بررسی آخرین وضعیت امدادرسانی به جنگ زدگان که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: در تهران ۵ منطقه عملیاتی شکل گرفته است و امدادرسانی همه جانبه به شهروندان آسیب دیده بر اثر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: هلال احمر تمام داشته‌های خود از جمله تیم های آنست، آواربرداری، جست و جو، نجات، درمان و حمایت روانی خود را پای کار آورده تا آلام مردم را کاهش دهد.

فتحی ادامه داد: در حمله به محدوده رسالت شاهد جنایتی فجیع بودیم که جان چندین غیرنظامی را گرفت و تا شعاع ۵۰۰ متری به خانه‌های اطراف آسیب وارد کرد. با این وجود امدادگران هلال احمر خود را سپر بلای مردم کردند و با حضور به موقع در محل حمله توانستند تعدادی از شهروندان را با جانفشانی از زیر آوار به صورت زنده خارج کنند. در این ماموریت اتفاقات بزرگی رخ داد و امدادگران بارها از خودگذشتگی کردند تا تعدادی از شهروندان نجات پیدا کنند.

فتحی تصریح کرد: تجربیات گذشته به ما کمک کرد تا نیروهای خود را در تمام نقاط خطر سطح شهر تهران مستقر کنیم و با سرعت بالایی به محل حادثه برسیم و این روند سبب شد تا جان‌های بیشتری نجات پیدا کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وی افزود: روحیه امدادگران هلال احمر بی نظیر است و هیچ هراسی از هیچ خطری ندارند و با تخصص و توانایی فنی که دارند در تمام نقاط حاضر بوده و آماده خدمت رسانی به مردم هستند.