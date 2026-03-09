پهپادهای ارتش اهداف آمریکایی صهیونی را مورد هجوم قرار دادند

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه شماره ۱۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ساعات گذشته، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش با پهپادهای انهدامی، اهداف آمریکایی صهیونی اعم از یگان پشتیبانی رزمی رهاوام، ایستگاه رادار اخطار اولیه پایگاه ۵۱۲ آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، مراکر تجمع و انبارهای تجهیزاتی آمریکا در اردوگاه العدیری کویت را مورد هجوم قرار دادند

