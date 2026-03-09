پیام تبریک ارتش به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌مناسبت انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شجره طیبه‌ای است که در باورها و اعتقادات عمیق دینی ملت بصیر و ولایتمدار ایران ریشه دارد و هرگز در فراز و فرودهای مسیر نورانی خود از حرکت باز نخواهد ایستاد.

اصل مترقی " ولایت فقیه" که در عصر غیبت امام عصر (عج) تنها راه رهایی بخش بشریت به سمت سعادت دنیوی و آخروی است به دست بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و پس از مجاهدت‌های فراوان و با وجود دشمنی های نظام استکبار در ایران اسلامی و با رای قاطع ملت بزرگ ایران به ثمر نشست و در پرتو رهبری حکیمانه و الهی، حضرت امام خمینی(ره) و مجاهدت‌های تاریخ ساز و اندیشمندانه رهبرعظیم‌الشان انقلاب اسلامی، شهید حضرت آیت الله‎‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) نظام جمهوری اسلامی ایران به نماد بی بدیل مبارزه با ظلم و استکبارستیزی، آزادی خواهی و الهام‌بخش در سراسر جهان مبدل گشت و ایران اسلامی توانست به جایگاهی بی نظیر، پویا و بالنده خود برای نخستین بار در تاریخ پر فراز و نشیب اشت دست یابد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، بعنوان ذوالفقار ولایت، انتخاب شایسته رهبری مجاهد، انقلابی، عالم دانشمند و متقی و مردمی " حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله)" از سوی مجلس خبرگان رهبری را تبریک و تهنیت گفته و با آن رهبر عالیقدر عهد می بندد و بیعت می‌کند، همچون دوران پرافتخار انقلاب در راه حفظ آرمان‌های بلند و متعالی انقلاب اسلامی، امام عزیز(ره) و رهبر و امام مجاهد شهید، تا آخرین نفس جانفشانی خواهد کرد و در ماموریت مقدس صیانت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی قوی‌تر از گذشته، گوش به فرمان رهبر و فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی خواهد بود.