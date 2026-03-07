سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا مطرح کرد؛
کشته شدن ۲۲۱ نظامی آمریکایی در ۲۴ ساعت گذشته
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اظهار کرد: در تداوم هجوم مقتدرانه به پایگاههای آمریکایی در منطقه، در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا به شرح زیر کشته و مجروح شدند و خسارات قابل توجهی به زیرساختها و منابع آنها وارد گردید:
۱- تعداد ۲۱ کشته و تعداد زیادی مجروح از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه
۲- حدود ۲۰۰ کشته و مجروح در پایگاه آمریکایی الظفره
۳- هدف قرار گرفتن شناور نفت کش با مالکیت آمریکا در شمال خلیج فارس
وی تاکید کرد: آمریکاییها فقط در یک روز (۲۴ ساعت گذشته) این تعداد تلفات را دادهاند.