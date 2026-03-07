کشته شدن ۲۲۱ نظامی آمریکایی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اظهار کرد: در تداوم هجوم مقتدرانه به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا به شرح زیر کشته و مجروح شدند و خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها و منابع آنها وارد گردید:

۱- تعداد ۲۱ کشته و تعداد زیادی مجروح از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه ۲- حدود ۲۰۰ کشته و مجروح در پایگاه آمریکایی الظفره ۳- هدف قرار گرفتن شناور نفت کش با مالکیت آمریکا در شمال خلیج فارس وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها فقط در یک روز (۲۴ ساعت گذشته) این تعداد تلفات را داده‌اند.

انتهای پیام/