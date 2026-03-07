انهدام ۱۳ فروند پهپاد مهاجم توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۱۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ فروند از انواع پهپاد‌های پیشرفته‌ام‌کیو۹، هرمس و اوربیتر توسط سامانه‌های موشکی و توپحانه‌ای نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب، اصفهان، کرمان و تهران مورد هدف قرار گرفته و ساقط شدند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: از ابتدای تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی تاکنون، آمار پهپاد‌های ساقط شده توسط سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه به ۸۲ فروند رسیده است.