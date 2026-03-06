سخنگوی ارتش:
پاسخ ما قاطع و مدیریتشده در میدان اجرا میشود
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات، اعلام کرد که پاسخ ایران به اقدامات دشمن بهصورت قاطع، برنامهریزیشده و بر اساس طرحهای عملیاتی از پیش تعیینشده در میدان اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلویزیونی با شبکه سوم سیما با اشاره به عملیاتهای اخیر نیروهای مسلح علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران وارد جنگی شده که جنگی ناخواسته است و پیش از این نیز هشدارهای لازم داده شده بود که اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود، با پاسخ سخت و خسارتهای جدی مواجه خواهد شد.
بنابر گفته وی، دشمن با این خطای محاسباتی، عملاً میز مذاکرات را برای بار دوم بمباران کرد و به دیپلماسی و گفتوگو پشت پا زد؛ در حالی که همواره مدعی پایبندی به مذاکره و دیپلماسی بوده است.
وی افزود: این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران یک جنگ مشروع و دفاعی است، زیرا ما از کشور و ملت خود دفاع میکنیم. به همین دلیل انگیزه و اراده نیروهای مسلح در تمامی یگانها بسیار بالا و مضاعف شده است و رزمندگان ما با روحیهای بالا در حال انجام مأموریتهای خود هستند.
سطح آمادگی نیروهای مسلح در این جنگ نسبت به درگیریهای گذشته بسیار بالاتر است
سخنگوی ارتش تاکید کرد: پیش از این اعلام کرده بودیم که در صورت آغاز جنگ از سوی دشمن، پایگاههای او در سراسر منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت و همین اتفاق نیز رخ داد. همانگونه که مشاهده شد، در کمتر از دو ساعت پس از اقدام دشمن، رزمندگان نیروهای مسلح پاسخ کوبنده خود را آغاز کردند و عملیاتهای مختلف علیه پایگاههای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: سطح آمادگی نیروهای مسلح در این جنگ نسبت به درگیریهای گذشته بسیار بالاتر است. طرحها و دستورات عملیاتی از قبل طراحی و ابلاغ شده بود و هر یک از یگانهای نیروهای مسلح وظیفه خود را در سناریوهای احتمالی میدانستند. از همین رو، بلافاصله پس از آغاز درگیریها، یگانها مطابق دستورالعملهای عملیاتی وارد میدان شدند.
اراده ملی برای پاسخگویی به جنایات اسرائیل و آمریکا وجود دارد
امیر اکرمینیا تصریح کرد: اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا که به شهادت جمعی از هموطنان و تخریب زیرساختها منجر شد، موجب افزایش روحیه و انگیزه در میان نیروهای مسلح شده است. امروز هم در میان نیروهای مسلح و هم در میان مردم، ارادهای جدی برای مقابله با دشمن و پاسخگویی به این جنایات شکل گرفته است.
وی افزود: حتی بسیاری از پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح که از یادگاران دوران دفاع مقدس هستند، برای حضور دوباره در میدان و کمک به دفاع از کشور اعلام آمادگی کردهاند و بر همین اساس، بنا به دستور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، برنامهریزیهایی توسط معاون اجرایی ارتش برای سازماندهی این نیروهای داوطلب در صورت نیاز و برای شرایط جنگ طولانیمدت در حال انجام است.
نیروهای مسلح برای یک جنگ درازمدت نیز آمادگی کامل دارن
دسخنگوی ارتش با اشاره به روند عملیاتها گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مدیریتشده و بر اساس تاکتیکهای مشخص در حال جنگ هستند و ما برای یک جنگ درازمدت نیز آمادگی کامل داریم. در این عملیاتها یگانهای مختلف از جمله یگانهای موشکی نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش در کنار برادران ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشآفرینی میکنند.
وی ادامه داد: در برخی عملیاتها ابتدا با حمله موشکی سامانههای راداری یا پدافندی دشمن هدف قرار میگیرد و پس از از کار افتادن این سامانهها، پهپادها به سمت اهداف هدایت میشوند. این ترکیب عملیاتها بر اساس اطلاعات لحظهای میدان نبرد و تصمیمگیریهای تاکتیکی انجام میشود و به همین دلیل در نقاط مختلف منطقه شاهد تنوع در نوع عملیاتها هستیم.
امیر اکرمینیا با اشاره به پیامدهای راهبردی این جنگ اظهار کرد: اقدام آمریکا در آغاز این درگیریها در واقع ضربهای جدی به نظمی بود که خود غربیها پس از جنگ جهانی دوم از آن سخن میگفتند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این جنگ میتواند پیامدهای مهمی در سطح منطقهای و بینالمللی داشته باشد و حتی جایگاه آمریکا در نظام بینالملل را با تغییرات جدی مواجه کند
.وی افزود: حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز با چالشهای جدی مواجه شده است، چرا که پایگاههای این کشور در نقاط مختلف منطقه مورد هدف قرار گرفتهاند و همین مسئله پرسشهایی درباره توانایی آمریکا در تأمین امنیت متحدانش ایجاد کرده است.
سخنگوی ارتش درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ اعلامی درباره بستن تنگه هرمز نداشته است، اما به دلیل تنشهایی که در نتیجه اقدامات آمریکا ایجاد شده، فضای ناامنی در این منطقه به وجود آمده و همین مسئله باعث شده بسیاری از شرکتهای کشتیرانی و مالکان کشتیها از عبور از این مسیر خودداری کنند.
وی ادامه داد: حتی اگر این جنگ به آتشبس منجر شود، بازگشت کامل امنیت به تنگه هرمز به سرعت اتفاق نخواهد افتاد، زیرا زمانی که ساختار امنیتی یک منطقه دچار اختلال میشود، بازسازی اعتماد و بازگشت شرایط به وضعیت عادی زمانبر خواهد بود.
امیر اکرمینیا در ادامه ضمن قدردانی از حمایتهای مردمی اظهار کرد: در این روزها مردم ایران با حضور پرشور خود در خیابانها و میادین، حمایت قاطع خود از نیروهای مسلح را نشان دادند. به نمایندگی از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران از این پشتیبانی صمیمانه قدردانی میکنم و دست تکتک مردم ایران را میبوسم.
وی افزود: این حضور حماسی جلوهای از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کنار قدرت سخت نیروهای مسلح است و بدون تردید این همبستگی ملی پشتوانهای مهم برای دفاع از کشور به شمار میرود.
سخنگوی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران مطمئن باشند فرزندانشان در نیروهای مسلح تا زمانی که شرارت از بین نرفته و تا زمانی که این دشمن با همین رویکرد در منطقه حضور دارد، به جهاد و مأموریت خود ادامه خواهند داد و این مسیر تا اخراج آمریکا از منطقه و تأمین امنیت پایدار ادامه خواهد داشت.