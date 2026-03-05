به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با توجه به وضعیت خاص جنگی کشور و تعطیلات یک هفته‌ای گفت: مردم نگران ابلاغیه‌های قضایی در این ایام تعطیل نباشند؛ مهلت‌های قانونی در طی تعطیلات رسمیِ این روز‌ها محاسبه نمی‌شود.

رئیس شورای قضایی استان قم در این خصوص تصریح کرد: تکلیف مهلت‌ها و مواعد قانونی و قضایی" مثل مهلت ۲۰ روزه حق تجدید نظر خواهی یا مهلت‌های ۳ روزه و ۵ روزه مراجعه به واحد قضایی جهت ادای توضیحات و پیگیری پرونده و ...، براساس ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: درضمن براساس ماده ۴۴۵ نیز، موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اضافه کرد: پس اگر رأیی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده باشد، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی آن برای اشخاص داخل کشور براساس محاسبه ۲۰+۲روز (ابلاغ و اقدام)، یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ بوده است؛ یعنی روز ابلاغ: ۱۹ بهمن و روز اقدام: ۱۰ اسفند به آن ۲۰ روز اضافه خواهند شد ولی، چون روز ۱۰ اسفند و روز‌های بعد از آن نیز به مدت ۷ روز تعطیل شدند، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی، اولین روز بعد از پایان تعطیلات، یعنی روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود.

رئیس شورای قضایی استان قم ادامه داد: حال اگر تعطیلات جاری تمدید گردید، در هرحال اولین روز پس از تعطیلات، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان خاطر نشان ساخت: این محاسبه انجام شده برای سایر مواعد قانونی و قضایی نیز جاری خواهد بود: یعنی اگر مقام قضایی در روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ شخصی را احضار کرده باشد و از او خواسته باشد از تاریخ ابلاغ (۶ اسفند ۱۴۰۴)، طی مهلت ۵ روز مراجعه نماید، از آنجایی که آخرین مهلت مراجعه با محاسبه روز ۲ روزه ابلاغ+اقدام، روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند بوده است که تعطیل می‌باشد، آخرین فرصت مراجعه، اولین روز بعد از پایان تعطیلات یعنی روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود؛ بر همین اساس و موارد تمثیلی ذکرشده، می‌توانید آخرین مهلت‌ها و مواعد خود را محاسبه کنند.