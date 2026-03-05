درخواست آیت الله محقق داماد از پاپ برای ممانعت از خونریزی بیشتر آمریکا در منطقه

درخواست آیت الله محقق داماد از پاپ برای ممانعت از خونریزی بیشتر آمریکا در منطقه
آیت الله سید مصطفی محقق داماد در نامه‌ای خطاب به پاپ لیون چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان درباره حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران هشدار داد و از خطرات و آسیب‌های این جنگ گفت.

به گزارش ایلنا، متن نامه آیت الله سید مصطفی محقق داماد پژوهشگر و استاد فقه و حقوق و رئیس مرکز مطالعات علوم اسلامی فرهنگستان علوم  به این شرح است:

محضر مقدس پاپ لیون چهاردهم؛

رهبر کاتولیک‌های جهان به استحضار عالی می‌رساند؛

 بشریت پس از پشت سرگذاردن سال‌ها جنگ و خونریزی در دوره قرون وسطی و دو جنگ‌ خانمانسوز جهانی به خردمندی و تعقل رسید و با صدور منشور ملل متحد هرگونه تجاوز را ممنوع و مطرود ساخت. و سپس چند سال بعد با تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مقرر شد دولتها در فرض وقوع پدیده تلخ جنگ ملزم و متعهد به رعایت عدالت و سایر اصول انسانی و بشردوستانه باشند. تصدیق می‌فرمایید که صلح و عدالت و مکارم اخلاق انسانی خواسته خداوند در تمام ادیان الهی و صحف مقدس و ندای صلح توحیدی است.

 باکمال تأسف رییس کشور بزرگ و پهناور آمریکا که خود را مفتخر به پیروی از تعالیم عیسی مسیح (ع) پیامبر رحمت و دوستی و محبت می‌داند برغم مخالفت قشر عظیمی از مردم آن سرزمین چند روز قبل به منظور همراهی با رژیم صهیونیستی مبادرت به تجاوز علیه ایران نمود. رهبر عالیقدر آن را با ترور بیرحمانه به شهادت رساند و با بمباران کودکستان و دبستان و دبیرستانها کودکان و نوجوانان بیگناه را به خاک و خون کشید. مراکز درمانی، علمی و تحقیقاتی را برخلاف موازین بین‌المللی و اصل مصونیت این گونه اماکن، آنها را ویران کرد. آیا از یک مدعی پیروی از عیسی مسیح(ع) انتظار دوستی و مهربانی است یا ارتکاب جنایات جنگی؟

 اینک از جنابعالی استدعا آن است که با تذکر به تعلیمات عیسی مسیح (ع) ایشان را هدایت بفرمایید تا از ارتکاب این گونه اعمال اجتناب ورزد تا بیش از این خون انسان‌ها بر زمین نریزد.

 امید آنکه در آینده دولت‌های جهان به جای پنجه در صورت یکدیگر افکندن به دوستی و مهربانی روی آورده و سعی خود را در توسعه و تأمین زندگی بهینه برای مردم و تعمیق ارزشهای اخلاقی بکار برند.

اخبار مرتبط
