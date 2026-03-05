راهپیمایی محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل بعد از نماز‌ جمعه

راهپیمایی محکومیت جنایات بی‌سابقه آمریکا و اسرائیل بعد از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نمازگزاران بصیر و انقلابی نماز جمعه دعوت می‌نماید، پس از اقامه‌ی نماز با حضوری حماسی، متحد و دشمن‌شکن در سراسر کشور، در راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت به امام و رهبر شهید، ایت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی) شرکت کنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، شهیدپرور و روشن‌ضمیر ایران، در این روز‌های خطیرِ تاریخی، بار دیگر نشان داد که انسجام اجتماعی‌اش در مسیر ایمان و امید و مقاومت، رو به تزاید و تصاعد و بالندگی است و این همبستگی فزاینده، نمایش عینی وحدت راهبردی مردم با خون امام شهیدشان و تجلی اراده‌ی جمعی ملتی است که در پرتو خون شهیدان، راه پایداری و ایستادگی را تا قله‌های عزت دنبال می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید کشتار وحشیانه و ضدبشری وحوش آمریکایی صهیونیستی، اعلام می‌دارد که راهبرد حملات هوایی آمریکا و رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی، در سطح میدانی و راهبردی، عملا شکست خورده است و انسداد آبراه استراتژیک خلیج فارس ابتکار عمل را به‌دست نیرو‌های مسلح جان‌برکف جمهوری اسلامی ایران و متحدانش در محور مقاومت قرار داده است.

این تحولات شگرف، نوید‌بخشِ دگرگونی عمیق در معادلات امنیتی جهان و هندسه‌ی قدرت و حکمرانی منطقه است و به فضل الهی، معادله‌ی جدیدی از امنیت در منطقه و جهان در حال بازتعریف است که بر محور عدالت، اقتدار ملت‌ها و اراده‌ی مشترک امت اسلامی برای پایان‌دادن به سیطره‌ی ظلم جهانی استوار خواهد شد.

در افق این پویایی نو، طلوع خاورمیانه‌ای زیبا، مستقل، امن و عدالت‌محور به‌روشنی قابل رؤیت است. خاورمیانه‌ای که از خاکستر رنج‌ها، به شکوفایی ایمان و آزادی خواهد رسید.

از این‌رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی نمازگزاران بصیر و انقلابی نماز جمعه دعوت می‌نماید تا جمعه این هفته بلافاصله پس از اقامه‌ی نماز با حضوری حماسی، متحد و دشمن‌شکن در سراسر کشور، در راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت و احساسات میلیونی به امام و رهبر شهید، ایت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی) شرکت کنند.

این حضور، سندی زنده از استمرار حیات ایمان در رگ‌های این سرزمین و جلوه‌ای از اراده‌ی خلل‌ناپذیر ملتی است که تاریخ آینده‌ی منطقه و جهان را با گام‌های خود رقم می‌زند.

