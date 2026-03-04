اعلام آمادگی پیشکسوتان ارتش برای پیوستن به صفوف دفاع از کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونی به میهن اسلامی، جمع کثیری از بازنشستگان و پیشکسوتان دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای حضور در صفوف دفاع از کشور عزیز، اعلام و از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند تا دوشادوش فرماندهان و رزمندگان ارتش به نبرد مستقیم با دشمنان سفاک و کودک کش آمریکایی صهیونی بپردازند.

در پی این درخواست، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش با تقدیر و تشکر از پیشکسوتان بابت همدلی و همراهی و تبلور عرق ملی و غیرت انقلابی، دستور لازم جهت سازماندهی، تجهیز و راهبری بازنشستگان غیور و پیشکسوتان عزیز داوطلب و تأمین بستر حضور آنان را به معاون اجرایی ارتش صادر کرد، تا در صورت نیاز، از این نیروهای باتجربه و ذخایر ارزشمندِ ملی در نبرد طولانی و پشیمان کننده علیه استکبار جهانی استفاده شود.

در پیام تشکر فرمانده کل ارتش آمده، اطمینان دارم که همرزمان بازنشسته و یادگاران دفاع مقدس، پشتوانه‌ای عظیم برای ایران سربلند اسلامی هستند و با تجربیات گران‌بهای خود، نقش ارزشمندی در صفوف مدافعان غیور میهن اسلامی ایفا خواهند کرد و سد مستحکمی در برابر دشمن ایجاد خواهند کرد.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: به حول و قوه الهی با حضور مقتدرانه و شجاعانه رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، اجازه نخواهیم داد که دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی، ذره‌ای و لحظه‌ای استقلال، ‌تمامیت ارضی و ساحت مقدس نظام اسلامی را خدشه دار کنند