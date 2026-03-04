اطلاعیه شماره ۱۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران:
اعلام آمادگی پیشکسوتان ارتش برای پیوستن به صفوف دفاع از کشور
پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به صفوف دفاع از کشور، اعلام آمادگی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونی به میهن اسلامی، جمع کثیری از بازنشستگان و پیشکسوتان دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای حضور در صفوف دفاع از کشور عزیز، اعلام و از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند تا دوشادوش فرماندهان و رزمندگان ارتش به نبرد مستقیم با دشمنان سفاک و کودک کش آمریکایی صهیونی بپردازند.
در پی این درخواست، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش با تقدیر و تشکر از پیشکسوتان بابت همدلی و همراهی و تبلور عرق ملی و غیرت انقلابی، دستور لازم جهت سازماندهی، تجهیز و راهبری بازنشستگان غیور و پیشکسوتان عزیز داوطلب و تأمین بستر حضور آنان را به معاون اجرایی ارتش صادر کرد، تا در صورت نیاز، از این نیروهای باتجربه و ذخایر ارزشمندِ ملی در نبرد طولانی و پشیمان کننده علیه استکبار جهانی استفاده شود.
در پیام تشکر فرمانده کل ارتش آمده، اطمینان دارم که همرزمان بازنشسته و یادگاران دفاع مقدس، پشتوانهای عظیم برای ایران سربلند اسلامی هستند و با تجربیات گرانبهای خود، نقش ارزشمندی در صفوف مدافعان غیور میهن اسلامی ایفا خواهند کرد و سد مستحکمی در برابر دشمن ایجاد خواهند کرد.
فرمانده کل ارتش تصریح کرد: به حول و قوه الهی با حضور مقتدرانه و شجاعانه رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، اجازه نخواهیم داد که دشمنان کینهتوز ایران اسلامی، ذرهای و لحظهای استقلال، تمامیت ارضی و ساحت مقدس نظام اسلامی را خدشه دار کنند