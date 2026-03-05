واعظی در گفتوگو با ایلنا:
تعیین رهبر ثالث با در نظر گرفتن تمامی ابعاد صورت گیرد/ مردم باید احساس کنند رهبر منتخب میتواند نیازهای کشور را برآورده کند
پایان هر درگیری نظامی، آغاز مرحلهای جدید در عرصه دیپلماسی و بازسازی اقتصادی است
قائممقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه درباره انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد این است که تعیین رهبر ثالث باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد صورت گیرد تا انسجام ملی تقویت و همه مردم احساس کنند رهبر منتخب میتواند در چارچوب وظایف قانونی، نیازهای کشور را برآورده سازد. در حال حاضر شورای رهبری مطابق قانون اساسی تشکیل شده و جلسات خود را برگزار میکند. به اعتقاد من، این تصمیم باید کاملاً سنجیده و مبتنی بر عقلانیت باشد، چراکه آینده کشور در گرو این انتخاب خواهد بود.
محمود واعظی، قائممقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی خود از تحولات روزهای اخیر اظهار داشت: رژیم صهیونیستی بیش از چهل سال است که مترصد فرصتی بوده تا اهداف توسعهطلبانه خود که همان رویای تجزیه ایران و ایجاد شکاف و تفرقه در داخل کشور میان مردم است را محقق کند. با این حال، این رژیم هیچگاه بهتنهایی از توان عملیاتی لازم برای تحقق چنین سناریوی شومی برخوردار نبود.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن ترامپ، نتانیاهو توانست از فرصت پیش رو نهایت بهرهبرداری را عملیاتی سازد؛ چراکه ترامپ شخصیتی به دنبال اقدامات خاص و عمدتاً علاقه مند به تبلیغات است و تمایل شدیدی دارد تا نام خود را در برخی رویدادهای تاریخی ماندگار سازد. این همزمانی و استقرار ترامپ و دولت تندرو او شرایطی را فراهم آورد که زمینهساز ماجراجوییهای اخیر در منطقه شد. پیش از این در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اهدافی را دنبال میکردند که به آن نرسیدند. سپس به واسطه شکست در تقابل میدانی دفاع مقدس ۱۲ روزه و با بهرهبرداری سو از وضعیت داخلی و شرایط معیشتی، رخدادهای ۱۸ و ۱۹ دیماه با نیت تجزیه ایران و تغییر نظام جمهوری اسلامی طرح ریزی و دنبال شد که آن توطئه هم با هوشیاری و حمایت فاخر ملت ایران خنثی شد.
راهبرد تغییر رژیم از طریق فشار خارجی، تحریم یا اقدام نظامی، نهتنها به ثبات منجر نشده، بلکه بیثباتیهای عمیقتر و بحرانهای مزمن امنیتی ایجاد کرده است
قائممقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: اکنون که چند روز از تجاوز آشکار و غیرقانونی آمریکایی صهیونی را پشت سر گذاشتهایم، ارزیابیهای منطقهای و بینالمللی عملاً حکایت دیگری دارد. نیروهای نظامی ما، اعم از ارتش و سپاه، طی هشت تا نه ماه گذشته پس از جنگ تحمیلی دوازدهروزه، بازسازی اساسی و برنامهریزی دقیقی صورت داده بودند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، گزینههای متعددی در اختیار داشته باشند. همانگونه که مشاهده شد، در پی آن اقدام جنایتکارانه که به شهادت جانکاه رهبر فرزانهمان انجامید، کمتر از چند ساعت نیروهای مسلح مقتدر ما اعم از سپاه و ارتش توانستند در دفاعی مشروع و بازدارنده برنامههای خود را عملیاتی و پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و اهداف نظامی در شهرهای مختلف رژیم جنایتکار صهیونیستی را هدف قراردهند.
وی عنوان کرد: مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع برای هر کشوری در برابر تجاوز خارجی به رسمیت شناخته شده است. اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم در چارچوب همین حق ذاتی قابل تحلیل و عملیاتی شده است. جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده، بلکه در مقام پاسخ به تجاوز و برای صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود اقدام کرده است. موضوعی که از منظر حقوق بینالملل هم واجد وجاهت قانونی است.
واعظی تأکید کرد: بیتردید جنگ برای هر دو طرف خسارتهایی به همراه دارد، اما نکته اساسی این است که رژیم صهیونیستی و آمریکا هرگز نخواهند توانست به اهداف طراحیشده خود دست یابند و دلیل آن روشن است؛ تاکنون هیچ کشوری نتوانسته صرفاً از طریق حملات هوایی، کشوری دیگر را وادار به تسلیم کند یا موجب تغییر حاکمیت قانونی شود. راهبرد تغییر رژیم از طریق فشار خارجی، تحریم یا اقدام نظامی، در دهههای اخیر در نقاط مختلف جهان آزموده شده و در اغلب موارد نهتنها به ثبات منجر نشده، بلکه بیثباتیهای عمیقتر و بحرانهای مزمن امنیتی ایجاد کرده است. بر همین اساس، تصور امکان تغییر ساختار سیاسی ایران از طریق فشار نظامی، تحلیلی سادهانگارانه و فاقد پشتوانه تجربی معتبر است.
وی تاکید کرد: دشمنان بر موضوع دیگری هم حساب ویژهای باز کرده و نسبت به آن سرمایهگذاری گستردهای انجام داده بودند و آن «ایجاد تفرقه و اختلاف افکنی میان مردم» بود. گمان میکردند به واسطه وجود نارضایتی یا اختلاف سلیقه میان مردم ایران، هنگام حمله بیگانگان، آن هم کشورهایی با سابقهای ننگین جنایتکارانه ، مردم فهیم و صلح جو ایران از آنان استقبال خواهند کرد!
شاهد انسجام و یکپارچگی مردم در دفاع از تمامیت ارضی ایران، در داخل کشور هستیم
وی ادامه داد: البته تعداد محدودی عمال خودفروخته یا افراد ناآگاه در خارج از کشور از این حملات استقبال کردند و در برابر آنان، عده ای از مردم آگاه و وطندوست ایستادگی کردند. در داخل کشور هم آنچه این روزها شاهدیم، انسجام و یکپارچگی مردم در دفاع از تمامیت ارضی ایران است. مردم بهخوبی آگاهند که رژیم صهیونیستی و آمریکا هرگز به دنبال ایران مقتدر یا حمایت از مردم ایران نیستند. رژیمی که مدرسه دخترانه را هدف قرار میدهد و بیش از ۱۸۰ تا ۱۸۵ نفر غیرنظامی بی گناه و معصوم را به شهادت میرساند، قطعاً نمیتواند مدعی رفاه یا آزادی هیچ جامعهای باشد.
قائممقام حزب اعتدال و توسعه افزود: ممکن است در ظاهر از مردم ایران سخن بگویند، اما آنچه در عمل دنبال میکنند دستیابی به منابع طبیعی کشور اعم از نفت، گاز و معادن است. آمریکا از یک سو به دنبال کسب منافع اقتصادی است و از سوی دیگر در پی استقرار نظامی سرسپرده و دستنشانده و رژیم صهیونیستی هم به دنبال تجزیه ایران عزیز است. این در حالی است که تاریخ ایران کهن نشان داده مردم متمدن این سرزمین آنقدر هوشیار و آگاه هستند که هرگز زیر بار چنین سناریوهای ضد وطنی نرفته و نخواهند رفت.
حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، اهمیت راهبردی دارد
وی ادامه داد: درباره آینده جنگ هم معتقدم با عملکرد قاطع نیروهای مسلح از یک سو و حمایت تمام قد و عقلانی هموطنان شریف از تمامیت ارضی کشور از سوی دیگر، اضلاع شرور آشکار و پنهان معادله غیرسازنده فعلی به این جمعبندی خواهند رسید که این جنگ جز زیان برای منطقه و جهان نتیجهای ندارد و نهایتاً با هزینههایی گزاف و غیرضرور به پایان خواهد رسید.
این فعال سیاسی تاکید کرد: پایان هر درگیری نظامی، آغاز مرحلهای جدید در عرصه دیپلماسی و بازسازی اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی، ضمن حفظ اقتدار دفاعی، مسیر کاهش تنش و توسعه همکاریهای اقتصادی را نیز فعالانه دنبال کند. اقتدار نظامی در کنار عقلانیت دیپلماتیک، میتواند موقعیت ایران را در معادلات منطقهای تثبیت کند.
واعظی گفت: آنچه در این مقطع اهمیت راهبردی دارد، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است. تجربههای تاریخی نشان داده است که در شرایط تهدید خارجی، هر میزان همگرایی داخلی افزایش یابد، هزینههای تحمیلشده از سوی دشمن سفاک کاهش پیدا میکند.
این فعال سیاسی تاکید کرد: بنابراین تقویت اعتماد عمومی، شفافیت در اطلاعرسانی و مشارکت دادن نخبگان در فرآیند تصمیمسازی، میتواند بهعنوان مکمل قدرت نظامی، نقش تعیینکنندهای در عبور موفق از بحران را ایفا کند. ایران هم چونان گذشته با سربلندی از این مرحله عبور خواهد کرد و به کشوری مقتدرتر بدل خواهد شد که هم در منطقه بازیگری موثر است و هم قادر خواهد بود خسارتهای جنگ را جبران کرده و اقتصاد خود را بازسازی نماید.
آینده کشور در گروی انتخاب رهبر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان اظهار داشت: در فرآیند تعیین رهبری، آنچه اهمیت بنیادین دارد، ایجاد اطمینان و آرامش در افکار عمومی و تقویت حس استمرار و ثبات در ساختار حکمرانی است. تصمیم با مجلس خبرگان رهبری است که انشاالله با بررسی کارشناسی و لحاظکردن مصالح عالی کشور منجر به اجماع حداکثری شود تا از بروز هرگونه خلأ یا تفسیرهای مناقشهبرانگیز جلوگیری شود.
واعظی عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که تعیین رهبر ثالث باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد صورت گیرد تا انسجام ملی تقویت و همه مردم احساس کنند رهبر منتخب میتواند در چارچوب وظایف قانونی، نیازهای کشور را برآورده سازد. در حال حاضر شورای رهبری مطابق قانون اساسی تشکیل شده و جلسات خود را برگزار میکند. به اعتقاد من، این تصمیم باید کاملاً سنجیده و مبتنی بر عقلانیت باشد، چراکه آینده کشور در گرو این انتخاب خواهد بود.
وی افزود: در کشور مطالبات و مشکلاتی وجود دارد که همگان از آن آگاهند. بنابراین فردی که انتخاب میشود باید جامعیت لازم را داشته و با توجه به شرایط جدید، توان هدایت کشور را بهگونهای داشته باشد که از حمایت کامل مردم برخوردار شود.
قائممقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این پرسش که آیا برای جایگاه رهبری انتخاب فردی واحد مناسبتر است یا تشکیل شورا، تصریح کرد: بدیهی است اگر فردی با جامعیت لازم و برخوردار از تمامی ویژگیهای مورد نیاز برای رهبری انتخاب شود، انتخاب وی میتواند موجب تسریع و تمرکز بیشتر در تصمیمگیریهای کلان شود.
وی درباره شورای رهبری هم گفت: در نظامهای سیاسی مختلف، مدل رهبری فردی و رهبری شورایی هر دو مسبوق به سابقهاند. انتخاب هر یک از این دو الگو، مستلزم ارزیابی دقیق کارآمدی، سرعت تصمیمگیری و میزان تمرکز مسئولیت است. آنچه تعیینکننده خواهد بود، نه صرفاً شکل ساختاری، بلکه کیفیت اجرا و سطح هماهنگی نهادی در عمل است.
واعظی خاطرنشان کرد: بر همین اساس اگر اعضای محترم مجلس خبرگان به هر دلیلی نتوانند بر سر یک فرد به توافق برسند، امکان تشکیل شورا وجود دارد. هر یک از این دو مدل دارای مزایا و نیز ممکن است معایبی را شامل شود. از اینرو لازم است تمامی ابعاد بهدقت بررسی و سنجیده تصمیم گیری شود.