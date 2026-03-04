افزایش تلفات نظامیان دشمن به بیش از ۶۸۰ کشته و زخمی
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۱۷ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه به شرح زیر است:
تهاجم مؤثر موشکی و پهپادی هوافضای سپاه پاسداران به قلب و شمال سرزمین های اشغالی در «موج شانزدهم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یا علی بن ابیطالب علیهالسلام" اجرا شد.
ستاد کل ارتش و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در هاکریا، زیرساخت های منطقه راهبردی «بنی باراک»، اهداف نظامی مستقر در «بیتح تکفا» در شمال شرق تل آویو و مرکز نظامی در «الجلیل الغربی» بخشی از اهداف مورد حمله و اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی بودهاند.
براساس گزارش منابع اطلاعاتی و پایشهای میدانی، تلفات نظامیان دشمن تا چهارمین روز نبرد به بیش از ۶۸۰ کشته و زخمی افزایش یافته است.
ضعف عملکردی، شکاف فنی و کاهش ضریب محاسباتی در سامانههای پدافند چندلایه سرزمینهای اشغالی، کریدورهای هوایی را برای نفوذ، عبور و اصابت پرتابه های ایرانی گشوده تر ساخته است.
انتشار مدام دود و غبار از قلب سرزمینهای اشغالی حاکی از ضربههای قدرتمند ایران به شالوده نظامی و امنیتی دشمنان کودک کش است. اراده نیروهای مسلح ج.ا بر استمرار مدیریت شده حملات، فرسایش و فروپاشی زیرساختهای نظامی رژیمصهیونیستی استوار است. تا نابودی کامل غده چرکین و غاصب منطقه بر عهد و پیمان خود تا آخرین لحظه جان باقی خواهیم ماند.