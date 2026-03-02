سرلشکر شیرازی و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به شهادت رسیدند

«بِسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ملّت عزیز و قهرمان ایران

ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت اسوه شجاعت و دیانت، قائد عظیم الشأن ملّت ایران و امت اسلام، حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره) در حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی جمعی از فرماندهان عزیز و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند؛

سردار سرلشکر بسیجی شهید محمّد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا

سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

امیر سرلشکر شهید خلبان محسن دره باغی معاون آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح

سردار سرلشکر پاسدار شهید اکبر ابراهیم‌زاده جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا

سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضائیان رئیس سازمان اطلاعات فراجا

سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی مطلق رئیس اداره طرح و عملیات معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح

سردار سرلشکر پاسدار حسنعلی تاجیک رییس اداره آماد ستاد کل نیروهای مسلح

دشمنان اسلام و ایران بدانند، راه امام خمینی و امام خامنه‌ای عزیز، مسیر نورانی اباعبدالله الحسین (ع) و زمینه ساز فرج حضرت بقیه الله اعظم مهدی موعود ارواحنا فدا بوده و ملّت ایران برای یک لحظه هم از مقاومت، ایستادگی و پیمودن این مسیر متعالی و الهی باز نخواهد ایستاد.