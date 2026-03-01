شهادت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تایید شد

به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اعلام کرد: امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از جمله شهدایی بودند که در حین جلسه شورای دفاع دعوت حق را لبیک گفتند و به یاران شهید خود پیوستند.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در سال ۱۳۴۳ در شهر سراب، استان آذربایجان شرقی، متولد شد و دوران تحصیلات متوسطه را در تهران گذراند. وی در سال ۱۳۶۱ به استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده خلبانی نیروی هوایی ارتش و طی دوره‌های آموزشی در ایران و پاکستان، به گردان تاکتیکی هواپیمای اف-۱۴ پیوست. او از اواسط هشت سال دفاع مقدس به‌عنوان خلبان جنگنده اف-۱۴ در چندین مأموریت هوایی حضور داشت.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فعالیت نظامی خود را از سال ۱۳۶۱ آغاز کرد و در طول هشت سال دفاع مقدس از خلبانان نیروی هوایی ارتش بود. وی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ ریاست ستاد نهاجا (معاونت هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش) را بر عهده داشت و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بود.

وی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد. همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

در پی تشکیل دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، امیر نصیرزاده با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی مجلس به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انتخاب شد.

نصیرزاده پس از جنگ در سمت‌هایی چون وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، مدیریت جنگ الکترونیک معاونت عملیات نهاجا، معاونت اطلاعات نیروی هوایی، معاونت طرح و برنامه نهاجا، معاونت هماهنگ‌کننده نیروی هوایی (رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش) و جانشینی فرمانده نیروی هوایی ارتش فعالیت داشت. وی در سال ۱۳۹۱ درجه سرتیپی دریافت کرد.

امیر نصیرزاده دارای نشان‌های «ورزش»، «ایثار»، «عالی»، «کارشناسی ارشد»، «دوره اول دانشکده افسری»، «دافوس»، «دوره دوم دانشکده افسری»، «دوره سوم دانشکده افسری» و «مقدماتی» بود و علاوه بر این نشان‌ها، نشان «خلبانی جنگنده» را نیز بر سینه داشت.

