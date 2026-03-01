خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه شماره یک شورای هماهنگی تبلیعات اسلامی در پی شهادت رهبر انقلاب

کد خبر : 1757186
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: مردم با عزمی راسخ، تداوم راه و آرمان امام شهید و ایستادگی و پایداری بر این صراط مستقیم را فریاد خواهند زد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است:

 حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، رهبر و پیشوای مسلمانان جهان و قائد عظیم امت اسلام و امام آزادگان و مستضعفان جهان و اسوه جهاد و اجتهاد و استقامت، خلف صالح روح خدا و فرزند رشید حسین ابن علی در عاشورای رمضان و در حمله مشترک و سبعانه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی به فیض عظیم شهادت رسیدند.

اینک ملت بزرگ و متحد و بصیر و هوشیار ایران در آزمون و امتحانی سخت قرارگرفته‌اند و بی شک بر عهد عمیق و پیوند وثیق خود با آن امام شهید و قائد عظیم و زعیم بزرگ خود پایدارند. مردمی که از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ پا به پای امام راحل، بزرگترین انقلاب قرن را رقم زدند و در ۱۴ خرداد ۶۸ بنیانگذار انقلاب را با یک بدرقه تاریخی مشایعت کردند و در ۴۷ سال اخیر در تمام صحنه‌ها پیوند ناگسستنی امام و امت را بار‌ها به نمایش گذاشته‌اند.

اینک در سوگ امام خویش با حرکت از مساجد و حسینیه‌ها در قالب دستجات عزاداری در خیابان‌ها و میادین اصلی و تمامی نقاط کشور حضور می‌یابند.

در تهران مردم از سراسر نقاط شهر و مساجد به سمت میدان انقلاب حرکت کرده و با عزمی راسخ، تداوم راه و آرمان امام شهید و ایستادگی و پایداری بر این صراط مستقیم را فریاد خواهند زد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل