بیانیه شماره یک شورای هماهنگی تبلیعات اسلامی در پی شهادت رهبر انقلاب
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیهای تاکید کرد: مردم با عزمی راسخ، تداوم راه و آرمان امام شهید و ایستادگی و پایداری بر این صراط مستقیم را فریاد خواهند زد.
به گزارش ایلنا، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است:
حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای (قدس سره الشریف)، رهبر و پیشوای مسلمانان جهان و قائد عظیم امت اسلام و امام آزادگان و مستضعفان جهان و اسوه جهاد و اجتهاد و استقامت، خلف صالح روح خدا و فرزند رشید حسین ابن علی در عاشورای رمضان و در حمله مشترک و سبعانه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی به فیض عظیم شهادت رسیدند.
اینک ملت بزرگ و متحد و بصیر و هوشیار ایران در آزمون و امتحانی سخت قرارگرفتهاند و بی شک بر عهد عمیق و پیوند وثیق خود با آن امام شهید و قائد عظیم و زعیم بزرگ خود پایدارند. مردمی که از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ پا به پای امام راحل، بزرگترین انقلاب قرن را رقم زدند و در ۱۴ خرداد ۶۸ بنیانگذار انقلاب را با یک بدرقه تاریخی مشایعت کردند و در ۴۷ سال اخیر در تمام صحنهها پیوند ناگسستنی امام و امت را بارها به نمایش گذاشتهاند.
اینک در سوگ امام خویش با حرکت از مساجد و حسینیهها در قالب دستجات عزاداری در خیابانها و میادین اصلی و تمامی نقاط کشور حضور مییابند.
در تهران مردم از سراسر نقاط شهر و مساجد به سمت میدان انقلاب حرکت کرده و با عزمی راسخ، تداوم راه و آرمان امام شهید و ایستادگی و پایداری بر این صراط مستقیم را فریاد خواهند زد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی