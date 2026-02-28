سخنگوی وزارت خارجه:
شهادت ۱۵۰ الی ۱۶۰ نفر از دختران یک مدرسه «جنایتی بزرگ» است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه شهادت ۱۵۰ الی ۱۶۰ نفر از دختران یک مدرسه «جنایتی بزرگ» است، گفت: کاری که دیپلماتهای ما انجام دادند بر اساس منطق بود، اما دشمن خباثت کرد، به دیپلماسی خیانت کرد و برای دومین بار به همه موازین و اصول حقوق بینالملل پشت پا زد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر، اظهار داشت: در دهمین روز از ماه مبارک رمضان و در حالی که کمتر از ۲۰ روز به نوروز باستانی باقی مانده است، ایران با «شرارت دشمن» و «حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا» مواجه شد؛ حملهای که از صبح امروز آغاز شده و به گفته وی «به معنای واقعی کلمه یک اقدام جنایتکارانه و تروریستی» است.
وی با بیان اینکه این اقدام هم تجاوزکارانه طبق حقوق بینالملل و هم مصداق اقدام تروریستی است، افزود: یکی از مراکزی که امروز مورد حمله قرار گرفت، در شهر میناب بود که در نتیجه آن نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر از نونهالان، از دختران بیگناه و معصوم ایرانی، به شهادت رسیدند.
بقایی تأکید کرد: این جنایت، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین رویدادی قابل انتظار بود یا خیر، گفت: سابقه آمریکا نشان میدهد که در برهههای مختلف به تعهدات بینالمللی خود پایبند نبوده است. این سومین بار در ۱۰ سال اخیر است که آمریکا یک روند دیپلماتیک یا محصول دیپلماسی را به راحتی از بین میبرد و نهتنها آن را نابود میکند، بلکه مرتکب شدیدترین جنایت بینالمللی یعنی جنایت تجاوز میشود.
وی ادامه داد: از همان ابتدا، هم در نشستهای سخنگویی و هم از سوی وزیر امور خارجه تأکید شده بود که ایران «با چشمانی باز» و با درس گرفتن از تجربههای پیشین وارد روند دیپلماتیک شده است. به گفته بقایی، هدف این بود که کسی نتواند بگوید اگر ایران وارد روند دیپلماسی میشد، شاید طرف مقابل متوسل به نیروی نظامی نمیشد. او افزود: ایران با حسن نیت و نگاه باز وارد این روند شد، بهویژه آنکه کشورهای منطقه نیز چنین مسیری را طلب کرده بودند و لازم بود به جامعه بینالمللی ثابت شود که ایرانیان اهل صلح و گفتوگو هستند و این طرف مقابل است که با بهانهجویی به دنبال تعرض و قلدری است.
بقایی با اشاره به مواضع متناقض طرفهای مقابل گفت: همین دیروز وزیر امور خارجه عمان، به عنوان واسطه این گفتوگوها، اعلام کرد که از لحاظ فنی مذاکرات به جای خوبی رسیده و امکان تفاهم در دسترس است. با این حال، از ابتدا برای ایران روشن بوده که طرف مقابل قصد دارد موضوع هستهای را به بهانهای برای اقدامات خود تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان تأکید داشتند که مسیر دیپلماسی باید آزموده شود و این مطالبهای منطقی بود. دیپلماتها نمیتوانند صرفاً بر اساس پیشبینی یا شناخت قبلی از طرف مقابل، از انجام وظیفه خود در عرصه بینالمللی خودداری کنند. وظیفه دستگاه دیپلماسی این بود که در پیشگاه ملت ایران و جامعه بینالمللی نشان دهد که ایران اهل منطق و گفتوگوست و مطالباتش بر اساس حقوق بینالملل، مطالباتی بهحق است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران در کمتر از ۹ ماه با اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شده است، تأکید کرد: خباثت دشمن را نباید سفیدشویی کرد. کاری که دیپلماتهای ما انجام دادند بر اساس منطق بود، اما دشمن خباثت کرد، به دیپلماسی خیانت کرد و برای دومین بار به همه موازین و اصول حقوق بینالملل پشت پا زد.
بقایی تصریح کرد: این اقدامات نشان میدهد آنچه بارها درباره وجود خصومت و کینهورزی عمیق نسبت به ملت ایران در سامانه حکمرانی آمریکا گفته شده، واقعیت دارد.
وی با اشاره به استدلالهای طرف آمریکایی مبنی بر دفاع از مردم آمریکا گفت: «ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم. این ادعا که جمهوری اسلامی ایران خطری قریبالوقوع برای آمریکاست، بیاساس و دروغی مضحک است. چه منفعتی اقتضا میکرد که بیش از ۶۵۰۰ مایل آنسوتر آمده و به کودکان ما در میناب حمله کنند؟»
وی در پایان تأکید کرد: مردم ایران، مردمی صلحدوست هستند، اما اگر جنگی به آنها تحمیل شود، با اتکا به خداوند، با تکیه بر توانمندیهای تاریخی و تجربههای گرانسنگ خود، با تمام توان از کشورشان دفاع خواهند کرد.