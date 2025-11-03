به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی در تشریح جلسات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موضوع جلسه ابتدایی کمیسیون،اشاره کرد و گفت: این جلسه با موضوع رأی گیری مصوبه کمیته نفت و فرآورده های نفتی درخصوص اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و درخواست بررسی آن به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس،برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این جلسه،اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته نفت و فرآورده های نفتی درخصوص "اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران" به تصویب رسید و جهت قرار گرفتن در نوبت بررسی در صحن، به رئیس مجلس ارسال خواهد شد. ضمناً کمیسیون، بررسی این اساسنامه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن را درخواست کرده است که در صورت تصویب در صحن، ادامه فرآیند تصویب اساسنامه در کمیسیون انرژی دنبال خواهد شد.

قابل ذکر است؛ ۱۲ جلسه با محوریت کمیته نفت و فرآورده های نفتی و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگانی از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی،سازمان برنامه و بودجه، معاونت تقنینی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی جهت بررسی طرح و لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران برگزار شده بود.

حسینی در ادامه جلسه دوم کمیسیون انرژی مجلس را با موضوع "گزارش شرکت ملی گاز ایران در خصوص تعرفه‌های جدید گاز"،تشریح و بیان کرد: اخیراً تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص نظام جدید تعرفه‌گذاری گاز طبیعی بر اساس الگوی پلکانی_افزایشی به استناد بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ابلاغ شده است.در این جلسه که با حضور مسئولین زیربط وزارت نفت، سازمان برنامه بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و اعضای کمیسیون انرژی برگزار شد،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گزارشی درخصوص تعرفه‌های جدید گاز، ارائه دادند.

وی با تاکید براینکه مدیرعامل شرکت ملی گاز این مصوبه دولت را در جهت کنترل و مدیریت مصرف گاز و عدالت در مصرف توصیف می کند،مطرح کرد:براساس این مصوبه تعداد پله‌های قیمتی از ۱۲ به ۴ کاهش یافته و تعداد اقلیم هواشناسی کشور از پنج اقلیم بر مبنای میانگین مصرف ۵ سال اخیر هر شهر، افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس،تاکید کرد: کاهش تعداد پله‌های مصرف اقدام مناسبی است و باعث ایجاد تفاوت معنادار در تعرفه پله‌ها جهت اثرگذاری بر الگوی مصرف می شود،همچنین افزایش تعداد قلیم‌های هواشناسی باعث افزایش عدالت در پرداخت هر مشترک می‌شود و تصمیم درستی است.همچنین لحاظ میانگین مصرف ۵ سال اخیر هر شهر باعث کم اثرشدن نوسانات در محاسبه تعرفه می‌شود.علاوه بر آن، الزام دستگاه‌های دولتی به کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱، رعایت دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد در محیط‌های اداری و تعیین پله قیمتی جدید برای اقامتگاه های غیردائم، از دیگر مصوبات آن است.

نماینده شیراز در مجلس، به دغدغه های اعضای کمیسیون درباره اجرای تعرفه گذاری جدید گاز،اشاره و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون انرژی مجلس به بیان نظرات خود درخصوص این مصوبه پرداختند، با وجود مزایایی که این مصوبه دارد، اما اعضای کمیسیون انرژی دغدغه‌ها و انتقادات جدی برای اجرای آن در شرایط کنونی با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط تورمی داشتند. از جمله اینکه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یک قانون جامع بوده که متاسفانه در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده است و اگر هم اکنون تصمیم به اجرای آن وجود دارد؛بایستی زوایای مختلف اجرای آن را با هم دید و وجوه حاصل از این قانون، صرف حمایت از خانوارهای کم درآمد شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه اعضای کمیسیون معتقدند دولت بایستی روش‌های غیر قیمتی مانند فرهنگ سازی در حوزه مصرف و همچنین بهینه‌سازی تجهیزات پرمصرف را در اولویت اقدام قرار دهد، تصریح کرد: اعضای کمیسیون تاکید داشتند که دولت با کمک شرکت‌های دانش بنیان، بهینه سازی مصرف گاز را در اولویت قرار داده و از محل عواید صرفه‌جویی گاز، آنها را شریک کند. همچنین نیاز است اطلاع رسانی دقیق تری به مردم در این زمینه انجام شود و نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنان را در این زمینه برطرف کنند.

