سردار نقدی در گفت‌وگو با ایلنا:

اگر قرار باشد، تجاوزی صورت گیرد، بعد از اطمینان از اختلاف بین ما خواهد بود/ همت کنیم و حرمت حجاب را نگه داریم

معاون هماهنگ‌کننده سابق سپاه با بیان اینکع اگر قرار باشد، خدایی ناکرده تجاوزی صورت گیرد، بعد از اطمینان از شکاف و اختلاف بین ما خواهد بود، گفت: ما نباید به این موضوع میدان دهیم. برای حفاظت از کشورمان و تمامیت ارضی‌مان، باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم. اختلاف داخلی بسترساز تجاوز و زورگویی دشمن است.

سردار سرتیپ محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سابق سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اهمیت حفظ انسجام ملی گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان دفاع از کشور حفظ وحدت و انسجام است. آن چیزی که دشمنان به آن امید بستند و با آن امید وارد معرکه ۲۳ خرداد شدند، همین مساله است و اگر قرار باشد، خدایی ناکرده تجاوزی صورت گیرد، بعد از اطمینان از شکاف و اختلاف بین ما خواهد بود.

وی ادامه داد: ما نباید به این موضوع میدان دهیم. برای حفاظت از کشورمان و تمامیت ارضی‌مان، باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم.  اختلاف داخلی بسترساز تجاوز و زورگویی دشمن است.

اسنپ بک اجرایی نخواهد شد

این فرمانده سپاه درباره تلاش غرب برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و فشار حداکثری، اظهار کرد: همه این‌ها جنگی روانی است، مکانیسم ماشه اتفاق نخواهد افتاد چراکه لازمه آن این است که همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل با تمام آن بافت غیرقابل قبولی که دارد و با آن حکمرانی سیاسی سازمان ملل، منسجم باشند که اینطور نیست.

مکانیسم ماشه چیزی فراتر از  شرایط فعلی کشور نخواهد بود 

سردار نقدی تاکید کرد: آن‌ها متفق نیستند لذا اتفاقی نخواهد افتاد، پیاده‌ نمی‌شود و غیرقانونی است. به فرض اینکه همان ترکیب گروه سیاسی یکپارچه باشند و بخواهند با هم اقدام کنند، اتفاق خاصی فراتر از آنچه که اکنون در کشور ما وجود دارد، نخواهد افتاد.

در سنت‌های تاریخی و ملی ما حجاب، حیا و حفظ حرمت زن یک ریشه اساسی دارد

وی در رابطه با ارزیابی خود از قانون عفاف و حجاب و مباحثی که این روزها در صحنه سیاسی کشور در این خصوص مطرح شده است، عنوان کرد: حجاب را باید رعایت کنند. ما یک فرهنگ تاریخی، ملی و دینی داریم. همه‌ی این‌ها منادی حجاب هستند، هم در سنت‌های تاریخی و ملی ما حجاب، حیا و حفظ حرمت زن یک ریشه اساسی دارد و هم در دین و اعتقادات و باورهای دینی ملت ما وجود دارد. همه باید رعایت کنیم؛ این حریم مهمی از اخلاق و حفظ قداست خانواده است. همه‌ی ما باید همت کنیم و حرمت حجاب را نگه داریم.

